Eichenprozessionsspinner: Bekämpfung ab 19. Mai

Zur Eindämmung des Befalls mit dem Eichenprozessionsspinner, der in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat, soll in Aalen an besonders betroffenen Örtlichkeiten ein Biozid zum Einsatz kommen.

Das Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität wird im Stadtgebiet vorwiegend im Waldfriedhof und im Tannenwäldle gefährdete Baumbestände behandeln.

Geplant war, bereits ab 3. Mai mit der Maßnahme zu beginnen. Witterungsbedingt musste der Termin aber um zwei bis drei Wochen verschoben werden.

Da am 19. Mai der Einsatz im Waldfriedhof geplant ist, ist an diesem Tag der Friedhof für Besucher gesperrt.