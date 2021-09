Ehrungen bei der Rossaro Baugruppe

Die Rossaro Baugruppe in Aalen hat langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt. Die Corana-Beschränkungen hatten ein Treffen von Beschäftigten in größerem Rahmen nun schon seit 18 Monaten nicht mehr zugelassen. Nun endlich konnten bei einem Bauhoffest alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammensitzen und feiern. Der Geschäftsleitung der Firmen Bauunternehmung, Gipsbau und Kanaltechnik war es besonders wichtig, langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kreise aller Beschäftigten zu ehren und jungen Mitarbeiter zum Bestehen ihrer Gesellenprüfung und ihres Bachelorabschlusses zu gratulieren. Nach einem Coronatest für die Nichtgeimpften konnten alle in der offenen Betriebshalle zusammensitzen. Geehrt wurden: für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit Edith Wiedmann (Sekretariat) und Klaus Weidenbacher (Polier) in der Bauunternehmung; für 25 Jahre Frank Feldmeier (Polier), Daniel Pascolo (Baggerfahrer) und Manfred Röhrer (Projektleiter) in der Bauunternehmung sowie Gerhard Sekler (Projektleiter) im Gipsbau; für zehn Jahre Sven Schlegel (Maschinist) in der Kanaltechnik sowie Klaus Stelzer (Controlling und Einkauf) und Hermann Voitl (Disponent) in der Bauunternehmung. Gratulationen zum Abschluss als Bachelor of Engineering galten Lukas Beck und Jannik Meier sowie zur bestandenen Gesellenprüfung als Straßenbauer Rene Bräunle, Christoph Berreth, Dimitrij Quindt und Niklas Weiß.