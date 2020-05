Am Samstag gegen 11 Uhr fand ein 72-Jähriger an der Bushaltestelle in der Frankenstraße in Wasseralfingen insgesamt 850 Euro in unterschiedlicher Stückelung auf. Der ehrliche Mann verständigte die Polizei über seinen Fund, welche über eine Nachbarschaftsbefragung dann tatsächlich den Besitzer des Geldes ermitteln konnte.