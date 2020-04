Ehrliche und intime Einblicke

Die HAKRO Merlins Crailsheim spielen 2019/20 die Saison ihres Lebens. Auch wenn diese nun jäh unterbrochen wurde. Teamfotograf Philipp Reinhard hat sie dabei begleitet, mit Foto- und ganz neu auch mit Videokamera. Dabei herausgekommen ist die Video-Dokumentation PURE MAGIC.

Selten gab es vermutlich so intime Einblicke hinter die Kulissen eines deutschen Profi-Basketballclubs. Spieler berichten vom knallharten Training unter Erfolgscoach Tuomas Iisalo. Der Finne selbst philosophiert über Basketball und beweist seine Qualität von der Dreierlinie.

Mit Kapitän Sebastian Herrera geht es um den halben Globus nach Südamerika zur chilenischen Nationalmannschaft. Macher und Geschäftsführer Martin Romig erzählt die spektakuläre Aufstiegsgeschichte des einstigen „Party-Vereins“ zum etablierten Bundesliga-Club. Zudem richten MagentaSport-Experte Alex Vogel und Kommentator Sebastian Ulrich den Blick von außen auf die Ausnahmesaison. „Gepaart mit emotionalen Bildern aus der Kabine, vom Parkett und von den Rängen, PURE MAGIC soll nicht nur ein ehrliches Porträt der HAKRO Merlins Crailsheim sein, sondern erzählt die Erfolgsgeschichte dieser Saison aus erster Hand. Diese gibt es ab April in vier Episoden wöchentlich auf MagentaSport und auf pure-magic.de zu sehen“, teilt der Verein mit.

In der vergangenen Saison sicherten sich die HAKRO Merlins Crailsheim erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt. So hatten viele Experten den Underdog auch für 2019/20 als Absteiger Nummer eins auf dem Zettel – allerdings nicht lange. Nach fünf Siegen zum Saisonauftakt wurde schnell deutlich, welches Potenzial in der neu formierten Truppe steckt.

Reinhard, der unter anderem auch als Teamfotograf des DFB im Einsatz ist, scheint eine Vorahnung gehabt zu haben: Schon vor der Saison entsteht die Idee, bei den Spielen der HAKRO Merlins Crailsheim nicht nur zu fotografieren, sondern auch zu filmen. Erst seine Nähe zum Team, seit fünf Jahren begleitet er die Merlins bereits, ermöglichen die intimen Aufnahmen.

Reinhard und seine Kamera sind bei jedem Heimspiel vor Ort, in der Kabine, den Katakomben, am Spielfeldrand und hinter den Kulissen. Außerdem begleiten sein Assistent Dustin Balsing und er die Crailsheimer nach Berlin und Hamburg. Die erste von insgesamt vier Episoden gibt es ab 25. April auf MagentaSport und anschließend On-Demand auf pure-magic.de zu sehen.

An den darauffolgenden Samstagen gibt es dann jeweils die nächste Folge zu sehen. Wer nicht bis zum 25. April warten kann: Der Trailer zur Dokumentation ist ab sofort online – auf pure-magic.de und den Social-Media-Kanälen des Basketball-Bundesligisten HAKRO Merlins Crailsheim zu finden.