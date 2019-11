Bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats ist Patriz Gentner für 15-jährige kommunalpolitische Tätigkeit mit der Großen Ehrenplakette in Bronze der Stadt Aalen geehrt worden. Er gehört seit 2004 dem Ortschaftsrat an und ist seit drei Jahren Ortsvorsteher. Stadtkämmerin Daniela Faußner (links) bezeichnete ihn als ein Vorbild für die Gemeinschaft. Mit seiner ruhigen und doch konsequenten Art setze er sich für das Wohl der Bürger ein. „Solche Menschen sind eine Bereicherung für die Gesellschaft“, so Faußner. Stephan Borst dankte dem Geehrten im Namen des Ortschaftsrats. Gentner hob die gute Zusammenarbeit hervor. Foto: Hügler