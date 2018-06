Ehrenplakette des Europarates für Cervia

Cervia, eine Partnerstadt Aalens, hat die Ehrenplakette des Europarats verliehen bekommen. Aus diesem Anlass reiste die Erste Bürgermeisterin Jutta Heim-Wenzler vom 25. bis 28. November nach Italien. Sie wurde begleitet von den Stadträtinnen Claudia Seiler und Doris Klein, Stadtrat Günter Höschle, der zweiten Vorsitzenden des Aalener Städtepartnerschaftsvereins, Hildegard Stehle und von Dorothea Martini vom persönlichen Referat des Oberbürgermeisters.

Die Ehrenplakette ist nach dem Europadiplom und der Ehrenfahne die dritte von vier Auszeichnungen, die der Europarat an Städte und Gemeinden verleiht, die sich durch außergewöhnliche Leistungen zur Förderung des Europäischen Einigungsgedanken hervorheben. Cervia wird für seine Beteiligung an zahlreichen internationalen Jugend- und Schulbegegnungen und Schulungsprojekten geehrt sowie für die Verdienste bei der internationalen Blumenschau „Blühender Mai – Stadt der Gärten“, die oft von internationalen Arbeitstreffen flankiert war. Cervia strebt nun den Europapreis an.