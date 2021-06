Ehrenamtspreis für den SV Ebnat

Der SV Ebnat hat den dritten Platz in der Vergabe des Vereinsehrenamtspreises im Fußballbezirk Ostwürttemberg 2020 erhalten.

Die Übergabe des Preises, der mit einem Einkaufsgutschein in einem Sportgeschäft über 500 Euro dotiert ist, haben im Namen des Württembergischen Fußballverbandes Bezirksvorsitzender Jens-Peter Schuller und Ehrenamtsbeauftragter des Bezirks, Hans-Georg Maier, vorgenommen. Der Verein hat zudem noch sechs Spielbälle zusätzlich erhalten.

Jens-Peter Schuller überbrachte die Glückwünsche des Verbands und des Bezirks. Er lobte die gute Jugendarbeit, die beim SV Ebnat betrieben wird, vor allem sei es im Moment sehr wichtig, nach der Pandemie den normalen Übungs- und Spielbetrieb wieder aufzunehmen, was sicherlich zum Teil nicht einfach sein werde. Wie wichtig der Sport für alle sei, so Schuller, „haben wir jetzt in der Zeit ohne Fußball gemerkt“, so der Bezirksvorsitzende.

Hans Georg-Maier betonte, dass bei der Entscheidung, die beim Verband in Stuttgart gefällt wurde, auch die gesamte Vereinsstruktur bewertet wurde, und da ist der SV Ebnat sehr gut aufgestellt.

SVE-Vorstandsvorsitzender Lothar Weber nahm den Preis entgegen und bedankte sich für die mitgebrachten Preise. Er betonte, dass es einfach gut tue, wenn das Ehrenamt und die viele Arbeit, die hinter einem Verein stecken, honoriert wird: „Wir werden weiterhin unser Bestes geben“, so unser Vorstandsvorsitzender.