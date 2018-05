Was für ein Empfang: Schrezheims Ortsvorsteher Albert Schiele und Kegel-Vorstand Julius Sanwald ließen es sich nicht nehmen die WM-Teilnehmer und auch Medaillengewinner der Deutschen, beziehungsweise württembergischen Meisterschaften persönlich zu gratulieren. Sie überreichten zudem kleine Präsente an die Gewinner.

Die Jüngsten zuerst. So kam Alex Röhberg als erstes dran. Mit seinem dritten Platz mit der Mannschaft auf der Deutschen Meisterschaft, Gold mit der Mannschaft auf der Württembergischen Meisterschaft und Bronze im Einzel hat er ordentlich abgeräumt.

Saskia Barth hat ihre Mannschaft dagegen bei der U-23-Weltmeisterschaft in Cluj in der Spur gehalten. Als Mannschaftsführerin zeigte sie auf einer Bahn mit 89 in die Vollen und 89 ins Räumen Kegelsport vom Feinsten. So gewann sie mit ihrer Mannschaft Silber und für sie damit zur zwölften Medaille.

Runggatscher zweimal aktiv

Laura Runggatscher trat bei der WM gleich zweimal an. Bei der U23 gewann sie für Italien zusammen mit Armin Egger Bronze im Tandem-Mixed. Bei den Aktiven verpasste sie dagegen knapp die Qualifikation fürs Einzel.

Sissi Schneider hatte bei der Weltmeisterschaft im Einzel wieder zu kämpfen. Wie schon vor zwei Jahren schied sie am Ende wegen zwei Kegeln aus. Daher wollte sie im Sprint alles wieder gut machen. Gegen Zorica Barac musste sie ins Sudden Victory. Das erste ging Unentschieden aus, dann hatte die Serbin den längeren Atem und Schneider schied aus. Erfolgstrainer Wolfgang Lutz, wird auch von den anderen Nationen hoch angesehen. „Als weltbester Trainer“ begrüßt zu werden, zeugt von der hohen Anerkennung. Über zwei Wochen eine Weltmeisterschaft zu betreuen zeigt einmal mehr sein großes Engagement für den Kegelsport.

Mit seinen U-23-Jungs musste er sich beim Mannschafts-Wettkampf noch knapp mit dem vierten Platz zufrieden geben. Doch im Tandem konnten sie ihn dann aber mit einer Medaille versöhnen. Als Betreuer der Frauen war er auch die zweite Woche am Start. Zwar schieden Schneider und Runggatscher knapp aus, doch Sina Beisser (Victoria Bamberg) kämpfte sich Runde um Runde weiter und gewann mit Lutz als Coach die Goldmedaille. Der KC Schrezheim ist mächtig stolz auf seine Sportler. Das zeigte vergangenen Mittwoch nicht nur der volle Kegeltreff und der rote Teppich. Dieser wird bei jeder Medaille ausgerollt und bisher hat er Glück gebracht.