Ehre für verdiente Handwerkssenioren

Jedes Jahr Anfang Dezember werden in der Sängerhalle in Wasseralfingen im feierlichen Rahmen die Ehrenmeisterbriefe des Handwerks an die verdienten Handwerksmeisterinnen und -meister überreicht. Die Altmeisterfeier in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Ulm musste in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Die Ehremeisterbriefe werden aber dennoch verliehen und zugestellt.

Die Seniorinnen und Senioren des Handwerks haben ihre Meisterprüfung vor 50 oder 60 Jahren abgelegt und damit den Grundstein für ihren beruflichen Lebensweg gelegt. In diesem Jahr werden werden 18 Diamantene Meisterbriefe für das 60. Meisterjubiläum und 40 Goldene Meisterbriefe für das 50. Meisterjubiläum verliehen. Die Kreishandwerkerschaft Ostalb und die Handwerkskammer Ulm gratulieren dazu allen Jubilaren. Im Verbreitungsgebiet der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ gehören dazu:

Goldene Meisterbriefe: Georg Abele (Westhausen), Landmaschinenmechanikermeister; Hugo Allgeyer (Wasseralfingen), Tischlermeister; Karl Bachofer (Wasseralfingen), Konditormeister; Dieter Beck (Bopfingen), Stuckateurmeister; Kuno Ernst (Westhausen), Schlossermeister; Adolf Fischer (Ellenberg), Zentralheizung- und Lüftungsbauermeister; Ekkehard Frank (Aalen), Zahntechnikermeister; Peter Halter (Ellwangen-Rotenbach), Zentralheizung- und Lüftungsbauermeister; Hans Hassler (Rosenberg), Bäckermeister; Wolfgang Hegele (Neresheim), Modellbauermeister; Hermann Heiter (Aalen-Ebnat), Stuckateurmeister; Herbert Höflacher (Wasseralfingen), Kraftfahrzeugmechanikermeister; Helmut Holstein (Onatsfeld), Maschinenbau-mechanikermeister; Roland Jakob (Attenhofen), Kraftfahrzeugmechanikermeister; Siegfried Kehrle (Neresheim), Bäckermeister; Roland Kirschner (Unterschneidheim), Maschinenbaumechanikermeister; Arnold Köller (Fachsenfeld), Maurermeister; Gerhard Köpfer (Tannhausen), Elektroinstallateurmeister; Josef Kurz (Ellwangen), Fleischermeister; Erich Maier (Utzmemmingen), Maler- und Lackierermeister; Alfred Mörtl (Aalen), Kraftfahrzeugmechanikermeister; Günther Nachtmann (Aalen), Zentralheizung- und Lüftungsbauermeister; Ingeborg Rieger (Ellwangen), Damenschneidermeisterin; Franz Riha (Aalen), Maler- und Lackierermeister; Hans-Peter Rudel (Essingen), Friseurmeister; Karl-Otto Rudolf (Neresheim), Kachelofen- und Lüftungsbauermeister; Hans Saur (Lauchheim), Modellbauermeister; Manfred Schäffler (Pfahlheim), Maurermeister; Johann Schmadlak (Essingen), Maurermeister; Adelbert Schmid (Rosenberg), Schreinermeister; Josef Schürle (Abtsgmünd), Bäckermeister; Karl Schwarz (Ellwangen), Zentralheizung- und Lüftungsbauermeister; Anton Seibold (Hüttlingen), Elektrotechnikermeister; Wilhelm Staudenecker (Aalen-Ebnat), Kraftfahrzeugelektrikermeister; Anton Traub (Ellwangen), Bäckermeister; Josef Utz (Lauchheim), Zimmerermeister; Dieter Weitmann (Unterkochen), Maler- und Lackierermeister; Werner Wiedenhöfer (Dalkingen), Maurer- und Betonbauermeister; Adelhard Würth (Kirchheim), Schreinermeister.

Diamantene Meisterbriefe: Bernhard Barth (Abtsgmünd), Bäckermeister; Bruno Bolsinger (Unterkochen), Schmiedemeister; Josef Brenner (Wasseralfingen), Metallbauermeister; Alfred Büchler (Oberkochen), Kraftfahrzeug-mechanikermeister; Alfons Bullinger (Unterriffingen), Bäckermeister; Reinhold Dambacher (Aalen), Metzgermeister; Manfred Engelhardt (Ellwangen), Malermeister; Hugo Funk (Adelmannsfelden), Malermeister; Josef Heberling (Aalen), Maurermeister; Josef Holl (Wöllstein), Bäckermeister; Johannes Jaumann (Bopfingen), Mühlenbauermeister; Karl Reck (Adelmannsfelden), Maurermeister; Georg Johannes Ripberger (Ellwangen-Rotenbach), Tischlermeister; Horst Weber (Aalen), Tischlermeister; Maria Widmayer (Aalen), Damenschneidermeisterin.