Ehepaar um 28 600 Euro betrogen

Am 28. Juni 2018 ist in Aalen ein älteres Ehepaar auf den Enkeltrick hereingefallen und um 28 600 Euro betrogen worden. Am Donnerstag hat sich vor dem Schöffengericht Aalen unter Vorsitz von Amtsgerichtsdirektor Martin Reuff eine 27-jährige Berlinerin für diese Tat verantworten müssen. Da ihr in einem Indizienprozess nicht mit letzter Sicherheit nachgewiesen werden konnte, dass sie die Täterin ist, wurde die Angeklagte freigesprochen.

Staatsanwalt Martin Hengstler sprach von einem widerlichen Verbrechen. Seinen Ausführungen zufolge hat das Aalener Ehepaar am 28. Juni 2018 einen Anruf von einem vermeintlichen Enkelsohn erhalten. Da er einen hessischen Dialekt wie der tatsächliche Enkelsohn aus Frankfurt sprach und auch ansonsten die Stimme ähnlich klang, hat das Ehepaar dem Anrufer vertraut, zumal er auch noch die den Geschädigten bekannte Redewendung „Opi, ich hab dich lieb“ verwendete. Der Anrufer verlangte 28 600 Euro für einen Immobilienkauf in Ulm. Sogar ein vermeintlicher Notar bestätigte die Rechtmäßigkeit des Geschäftes und ein angeblicher Bankmitarbeiter meldete sich, der die baldige Rücküberwiesung des Betrages versprach.

Von unterwegs rief dann der falsche Enkel an und sagte, dass er im Stau stecke. Eine Freundin von ihm würde das Geld in bar abholen.

Das Ehepaar hat das Geld von seinem Konto abgehoben. Als die Frau dann aufgetaucht ist, wurde das Geld in der Privatwohnung des Ehepaars ausgehändigt. Dabei hat die Ehefrau sogar zwei Handyfotos von der Geldabholerin gemacht und sich zwei Quittungen unterschreiben lassen. Erst als ein Anruf kam, die Fotos sollten sofort gelöscht werden, wurde das Ehepaar misstrauisch. Ein Anruf beim tatsächlichen Notar hat dann ergeben, dass das Ehepaar auf einen Enkeltrick hereingefallen ist, doch da war die Frau längst verschwunden.

Bundesweit mit Fotos gefahndet

Nach Auskunft der Zeugenaussagen von zwei Polizisten wurden die Handyfotos ausgewertet und bundesweit in die Fahndung gegeben. Tatsächlich wurde dann in Berlin eine einschlägig vorbestrafte Frau ermittelt, die den beiden Handyfotos zumindest sehr ähnlich sah und dann festgenommen wurde. Diese Frau stand jetzt vor Gericht.

„Wir sind uns ziemlich sicher, dass die Angeklagte, die Frau ist, der wir das Geld gegeben haben“, beteuerte das geschädigte Ehepaar. Ein Gutachter , der einen fachmännischen Bildvergleich unternommen hat, vertrat die Meinung, dass bei 46 untersuchten Merkmalen an Gesicht, Ohren und Hals keine Indizien aufgetreten seien, die einer gleichen Identität der abgebildeten Person widersprechen würden. Die Angeklagte sei daher mit hoher Wahrscheinlichkeit die Täterin.

Ein anderer Gutachter hatte die Schrift der Angeklagten mit dem der Unterschrift auf der Quittung verglichen. Er kam zu dem Ergebnis, dass es deutliche Anhaltspunkte dafür gebe, dass die Schrift der Angeklagten mit der Schrift der Täterin identisch sei.

Eine große Rolle spielte im Prozess dann ein sogernannter Notauszahlungsschein, mit dem die Angeklagte zur Tatzeit in einer Berliner Bank Geld abgehoben haben soll. Eine Bankangestellte bestätigte, dass solche Auszahlungen nur an die entsprechenden Kontoinhaber nach Identifizierung und gegen Unterschrift vorgenommen würden. Somit hätte die Angeklagte ein Alibi für die Tatzeit.

Ein weiterer Entlastungszeuge, der Partner der Angeklagten, beteuerte, dass er am Tattag die ganze Zeit mit der Angeklagten in Berlin zusammen gewesen sei. Dafür gab er sogar eine eidesstattliche Versicherung ab.

Trotzdem befand Staatsanwalt Martin Hengstler die Angeklagte für schuldig. Das vermeintliche Alibi hielt er für geplant, die Gutachteraussagen sprächen gegen die Angeklagte. Er plädierte für eine Strafe von drei Jahren.

Anwalt fordert Freispruch

Rechtsanwalt Carsten Maercker bezweifelte die Aussagen der Gutachter und stellte seinerseits einige Unterschiede in den Vergleichsbildern fest. Sein Hauptargument war jedoch der Notauszahlungsschein einer Berliner Bank vom Tattag mit Unterschrift der Angeklagten. Dadurch habe seine Mandantin ein Alibi und sei freizusprechen.

Das Schöffengericht sah aufgrund der Beweisaufnahme keine ausreichenden Belege dafür, dass die Angeklagte auch die Täterin gewesen ist. Folgerichtig lautete das Urteil dann Freispruch.

