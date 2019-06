Bei guter Gesundheit und in den eigenen vier Wänden hat das Ehepaar Julia und Stefan Schimmele das seltene Fest der Eisernen Hochzeit gefeiert. „Ich beglückwünsche Sie zu 65 gemeinsamen Ehejahren und hoffe, dass Sie viele weitere Jahre gemeinsam miteinander verbringen können“, sagte Oberbürgermeister Thilo Rentschler beim Besuch des Jubelpaares in Hofherrnweiler. Er überreichte einen Geschenkkorb der Stadt sowie die Glückwunschurkunde des Ministerpräsidenten.

Die 88-jährige Jubilarin erinnerte an ihre Jugend in Hobitschau (Wischauer Sprachinsel). „Das Brauchtum lebt in unserer Familie weiter“, sagte sie. Vier der fünf Kinder des Paares leben in Aalen. „Zwölf Enkel und acht Urenkel sind regelmäßig bei uns zu Gast“, sagte der 89-jährige Stefan Schimmele. „Und der neunte Urenkel ist unterwegs.“ Wie vor 65 Jahren zierte ein Nelkenstrauß das Wohnzimmer des Ehepaars. Seit 1958 wohnen die beiden in den eigenen vier Wänden in Hofherrnweiler, nachdem sie aus Westhausen umgezogen waren. Dreimal pro Woche beziehen die beiden Essen auf Rädern.