Ehemaliger Aalener OB-Kandidat verliert wieder eine Wahl

Auch im dritten Anlauf hat es der ehemalige Aalener OB-Kandidat nicht geschafft: Wolfgang Stein (56) hatte am Sonntag bei der Wahl in Wertheim das Nachsehen und musste sich dem erst 30 Jahre alten SPD-Bewerber Markus Herrera Torrez geschlagen geben – und das haushoch. Während sich für Stein 34,6 Prozent der Wählerinnen und Wähler entschieden, siegte sein Mitbewerber bereits im ersten Wahlgang mit knapp 63,6 Prozent der Stimmen.

Dabei schien Stein auf den ersten Blick dank seines Amtbonuses im Vorteil zu sein: Er ist seit 1999, also seit fast 20 Jahren, Erster Bürgermeister in Wertheim und seit fast zwei Jahren faktisch bereits an der Spitze der Stadt, weil der amtierende Oberbürgermeister Stefan Mikulicz, der vormalige Heidenheimer Baubürgermeister, sein Amt krankheitsbedingt ruhen lässt. Markus Herrera Torrez dagegen war vor wenigen Wochen in Wertheim noch vollkommen unbekannt. Der frühere Juso-Landesvorsitzende ist Geschichts- und Politikwissenschaftler und in der Vorstandsverwaltung der IG Metall in Frankfurt als Referent des Vorsitzenden tätig.

Stein war 2005 bei der OB-Wahl in Aalen als CDU-Kandidat ins Rennen gegangen und hatte mit 34,8 Prozent im ersten und 38,3 Prozent im zweiten Wahlgang prozentual sogar etwas mehr Stimmen geholt als jetzt in Wertheim, war aber Martin Gerlach unterlegen. Zuvor hatte Stein sich 2002 als Oberbürgermeister in Villingen-Schwenningen beworben. Auch dort hatte er als Favorit gegolten und im ersten Wahlgang vorn gelegen. Doch kurz vor der zweiten Entscheidung verspielte er wie in Aalen seine Chancen mit aggressiven Aussagen und die Stimmung kippte.