EHC aus Aalen geht ein letztes Mal aufs Eis

Am Ostersamstag sind die Eishockeyspieler des EHC Aalen beim 23. „Walter Kränzle Gedächtnisturnier“ in Senden an den Start gegangen. Das Turnier war gleichzeitig der Saisonabschluss für die Eissportler von der Ostalb.

Nach einer kurzen Saison auf der eigenen Eisfläche sowie Trainingseinheiten in Ulm und Senden wollten die Cracks aus Aalen ein letztes Mal aufs Eis - zumindest in dieser Saison. Besonders auffallend war die Leistung des Aalener Goalies Tobias Weber. Mit zahlreichen Paraden und den richtigen Reflexen sorgte er immer wieder dafür dass sein Team im Spiel blieb. Nach einem Unentschieden und zwei Niederlagen in der Hauptrunde des Turniers mussten sich die EHCler mit dem Spiel um Platz sieben zufrieden geben. Dieses konnte nur mit acht Spielern angetreten werden da durch Strafzeiten aus den vergangenen Spielen Robert Wittlich und Ingo Goldschmidt gesperrt waren. Nach der offiziellen Spielzeit stand es 2:2 zwischen den Iller Huskies und Aalen. Im Penaltyschießen standen Eddi Natke, Julian Brenner und Arthur Herrmann auf dem Eis. Einziger erfolgreicher Schütze war Julian Brenner, der den Sieg klarmachen konnte.