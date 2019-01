EHC Aalen kämpft für die Eishockey-Jugend

Die Zeit drängt. Viele Minuten haben sie nicht, diese Kufencracks in ihren gelben Trikots. Yannick Zeiher springt über die Bande und stürmt aufs Eis. Es ist Freitag. Eishockey-Training. Endlich. Zeiher und seine Kollegen haben Eiszeit. Die ist knapp bemessen, in Stunden, in wenigen Wochen.

Und die Gegner sind immer dieselben. „Es wäre cool, wenn wir mal einen anderen Gegner hätten“, sagt der 16-Jährige und stützt sich auf seinem Schläger, den er soeben noch geschwungen hat. Sein Visier ist oben, sein Ziel ist klar. Mehr Eishockey, andere Gegner als Duelle mit seinen Mitspielern von der Jugend des EHC Aalen.

Ja, das sind die Probleme des einzigen Eishockeyclubs der Stadt, der schon bessere Zeiten hinter sich hat und im Spielbetrieb die Pucks jagte. Bis vor 15 Jahren gab es an Ort und Stelle, neben der Ulrich-Pfeifle-Halle die Eishalle, die EHC-Herren spielten in der Landesliga. Nur 800 Quadratmeter statt erforderliche 1800 Quadratmeter, ein bekanntes Problem beim EHC, stehen den Puckjägern derzeit im Eispark Aalen zur Verfügung und das auch nur vom 7. Dezember bis zum 17. Februar.

Der Begeisterung für den schnellen Kufensport tut das in Aalen keinen Abbruch. „Es ist Interesse da“, sagt EHC-Pressesprecher Julian Brenner, selbst Spieler der Herren, die wie die Jugend nicht im Spielbetrieb, sondern nur auf der knapp bemessenen Fläche trainieren kann. „Für das, was wir haben, sind wir trotzdem dankbar“, will Brenner nicht klagen.

Der Verein macht einfach weiter, setzt auf die Jugend, für die ist die Fläche immerhin zum Training „okay“. „Wir bauen eine Jugend auf“, merkt Brenner an und blickt dabei aufs Eis. Von den knapp 90 Mitgliedern des EHC sind rund 20 Jugendliche, Tendenz steigend.

Der Nachwuchs übt in zwei Gruppen, die kleine Fläche wird dazu noch einmal halbiert. „Es wäre super, wenn wir mehr Platz hätten“, sagt Holger Neufischer, Jugendkoordinator des EHC. Die jüngeren, die er leitet, üben erste Elemente des Eishockey. Ja, auch kleine niedliche Plastik-Pinguine als Hilfsmittel dienen den ganz jungen um erste Gehversuche auf dem Eis zu machen. Die älteren wie Yannick Zeiher trainieren mit Coach Carsten Stahl schon richtige Abläufe. Als dritter Trainer im Bunde macht Peter Kepf mit. Ein Team setzt sich ein.

Sport mit Knalleffekt

Der Puck knallt gegen die Bande, wenn er nicht das Tor trifft. Die Bande ist hier knapp hinter dem Kasten. Es ist alles ein bisschen anders hier, kleiner, enger, aber trotzdem cool. „Es macht einfach Spaß“, sagt Felix Bogenschütz (17), einer der Mitstreiter von Yannick Zeiher. Er trainiert auch freitags mit der Jugend, dazu noch mittwochs mit den Herren und montags in einer Hobbymannschaft.

Drei Mal Eishockey, immerhin, aber immer noch kein Spiel. „Vielleicht später“, sagt Bogenschütz, in einer anderen Stadt. Oder doch in Aalen? Das in Aalen nicht gegen andere Mannschaften gespielt werden kann, sei „extrem schade“. Denkbar sind Spielgemeinschaften, denn in den Altersklassen kommen beim EHC noch keine Mannschaften zusammen. Neufischer und die EHC-Jugend versuchen alles, um das bestmögliche Eishockey für die Aalener Jugend anzubieten, doch es ist „schwierig zu händeln“. Bald ist die Eiszeit vorbei. Dann muss der EHC-Tross ausweichen. Dann geht es in Hallen ins entfernte Ulm oder Burgau, oder es gibt Anschauungsunterricht, wie richtiger Eishockey läuft, in der DEL bei den Augsburger Panther.

Wie in der deutsche Top-Liga macht auch auf der kleinen Fläche in Aalen eine große Eismaschine den Weg frei. Nach dem Jugendtraining flitzen die Erwachsenen, wie Brenner und Neufischer, über das Eis. Sie kennen noch die besseren Zeiten des Aalener Eishockeys. Doch sie kämpfen für die Jugend. Yannick Zeiher, Felix Bogenschütz und all die anderen Nachwuchskräfte sollen den Sport im Rahmen der Möglichkeiten ausüben können. Auch wenn die Zeit drängt.