EHC Aalen - blühendes Leben ohne Dach über dem Kopf

Eishockey oder Kufensport ist ihre Passion und das seit rund 30 Jahren. Der EHC Aalen blickt auf eine bewegte Geschichte zurück und kann trotz nicht optimaler Bedingungen mittlerweile wieder einen Mitgliederzuwachs verzeichnen.

Ingo Goldschmidt, ist mittlerweile der 1. Vorsitzende des Eishockey Clubs und kann sich noch erinnern, wie er zum EHC kam. Bereits als kleiner Junge spielte er mit seinem Schulkameraden und Nachbar Timo mit einem Tennisball und einem eigens gebauten Tor Streethockey auf der Straße. Timo war bereits Mitglied im Eishockeyverein „und dann ging ich einfach mal mit ins Training, so kam ich zum Eishockey“, berichtet der nun 38-jährige Verteidiger der Aalener. „Es war Liebe auf den ersten Blick und für mich war klar, dass ich dabei bleiben wollte“, so Goldschmidt weiter. Ähnlich ergeht es vielen Kindern und Jugendlichen auch dieser Tage wieder. Denn nicht anders ist es zu erklären, dass die Mitgliederzahl in dieser Saison auf 89 angewachsen ist. „Wir haben im Kinder- und Jugendbereich fünf neue hinzugewonnen“, sagt Julian Brenner, der ihm neu aufgestellten Team des EHC die Pressearbeit übernimmt.

Interessierte bei Schnuppertraining

Zudem hat der Aalener Verein nun auch „eine Art Jugendwart“. „Beinahe bei jedem Training stehen neue interessierte Jungsportler auf der Eisbahn, die mal ein Schnuppertraining mit richtiger Ausrüstung mitmachen möchten“, sagt Brenner nicht ohne Stolz. Eigentlich wünsche man sich zum 30. Geburtstag nur eines, noch bessere Trainingsbedingungen. Die mobile Eisfläche mit 800 Quadratmetern sei demnach ein guter Anfang, aber den Traum von einer Eishalle, den habe man noch nicht ausgeträumt.

Mit der Umstrukturierung in der Führungsebene des Vereins hat der EHC Aalen nun einen wichtigen Schritt gemeistert. Nun geht es für den Verein darum, „bestmögliche Bedingungen zu schaffen“. „Die Zusage der mobilen Eisfläche für die kommende Saison, ist da schon ein guter weiterer Schritt“, so Brenner weiter. Zwar ist auf dieser kein Training unter Wettkampfbedingungen möglich, aber die große mobile Fläche ist besser als keine. Durch das große Interesse am Eishockey und der steigenden Mitgliederzahlen des EHCs wird es langsam aber eng im Jugendtraining. „Mit einer richtigen Eishalle könnte der Eishockey Club Aalen den Kindern und Jugendlichen der Region wirklich ein sportliches Highlight bieten. Auch von den aktiven Spielern der 1. Mannschaft sind noch genug Sportler im Verein, um wieder in einen Spielbetrieb einsteigen zu können“, schwärmt Goldschmidt. Nun gilt es aber erst mal die Saison erfolgreich abzuschließen.