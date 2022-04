Eggenrot trifft im Heimspiel sechs Mal

Die Sportfreunde Eggenrot haben am Ostermontag in der Fußball-Kreisliga B II mit 6:1 gewonnen. Wer die Tore in den Spielen der B-Ligen erzielt.

Kreisliga B II

SGM Hohenst,./Untergr. – Leinzell 7:0 (5:0). Tore: 1:0 D. Funk (8.), 2:0 R. Antz (13.), 3:0 Klotzbücher (18.), 4:0, 6:0, 7:0 A. Akin (31., 48., 75.), 5:0 J. Feil (33.).

Gschwend - Essingen II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Leutert (31.), 2:0 Hasani (73.), 3:0 Elser (84.).

Kreisliga B III

SSV Aalen II - Neuler II 1:4 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 B. Schmitt (24., 29.), 0:3 T. Knauer (45.), 1:4 J. Bihr (66.).

Dalkingen - Hofh.-Unter. III 3:5 (1:2). Tore: 1:0, 2:2 J. Fuchs (11., 47.), 1:1 E. Aldic (13.), 1:2, 2:3 H. Drechsler (22., 48.), 2:4 T. Esswein (65.), 3:4 D. Köpf (72.), 3:5 D. Skalitzki (90.).

SGM Neunh./Rindelb. - Hüttlingen II 3:1 (2:1). Tore: 0:1 L. Fetzer (20.), 1:1 A. Kalfa (38.), 2:1, 3:1 M. Kopp (36., 58.).

Eggenrot - SG Eigenz.-Ellenb. II 6:1 (2:0). Tore: 1:0 L. Gergely (25.), 2:0 A. Badjie (40.), 3:0 P. Brenner (46.), 4:0 N. Lemmermeier (47.), 4:1 T. Kailer (66.), 5:1 S. Knecht (75.), 6:1 L. Köder (80.).

SGM Fachsenfeld/Dewangen - Schwabsberg-Buch II. abgesagt.

Kreisliga B IV

Lauchheim II – Ebnat 0:2 (0:1). Tore: 0:1 F. Uhl (34.), 0:2 M. Beyerle (65.).

Schloßberg - Unterkochen II 3:2 (2:2). Tore: 0:1 F. Kaiser (13.), 0:2 D. Pavlic (34.), 1:2, 2:2 Y. Rischert (40. FE, 45.), 3:2 D. Horst (90.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Schloßberg (65.).

Elchingen - Kösinger SC 3:1 (0:0). Tore: 1:0 S. Pilz (76.), 2:0 B. Sauerborn (79.), 2:1 M. Reiter (83.), 3:1 M. Minder (90+2.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Kösingen (90+2.).

Norh.-Zippl. – Ohmenheim 1:0 (0:0). Tor: Jonas Holzinger (50.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Ohmenheim (44.).

Lippach - SGM Rött./Oberd./Aufh. 2:1 (1:0). Tore: 1:0 St. Ebert (3.), 1:1 J. Bolchini (90.), 2:1 T. Rapp (90+1.).

Waldhausen II – Riesbürg 1:3 (0:2). Tore nicht gemeldet.

Kreisliga B V

SGM Auernheim/Neresh. - SGM Herbr./Bolh. 1:6 (1:2). Tore: 1:0 (14.), 1:1 Eigentor (16.), 1:2 Kropp (24.), 1:3, 1:5 D. Feldengut (47., 53.), 1:4 P. Feldengut (50. FE), 1:6 J. Fronius (90+2.).