Egerländer Musikanten spielen in Aalen

Karten für das Konzert der Egerländer Musikanten gibt es in Aalen beim RMS Reisebüro, beim WZ Ticketservice und der Tourist Information, in Schwäbisch Gmünd beim i-Punkt, bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen sowie am Veranstaltungstag ab 19 Uhr an der Abendkasse. Die Ticket-Hotline ist 07361 / 6735.