Am Ende zählt es nicht wer wie viele Meter gelaufen ist, sondern ob sie effektiv und zielführend waren. Dennoch erwartet Frank Schmidt, Trainer des 1. FC Heidenheim, für das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag um 13.30 Uhr gegen Arminia Bielefeld „jede Menge Arbeit“. Die Bielefelder gelten als laufstärkste Mannschaft der Liga.

In der Voith-Arena könnte es also über die Physis gehen. In der 2. Liga ist das keine Seltenheit, schon gar nicht im Abstiegskampf. In dem sieht sich der FCH trotz ziemlich erfolgreicher vergangenen Wochen (elf Punkte aus sechs Spielen) immer noch. „Wir dürfen nicht so viel träumen. Wir müssen jeden Punkt sammeln um am Ende 40 Punkte zu haben“, machte Schmidt am Freitag auf der morgendlichen PK klar.

Den bisher gesammelten 33 Punkten müssen freilich noch einige folgen in den noch verbleibenden zehn Spielen. Der Coach geht nicht davon aus, dass die Entscheidung für den als Tabellenelften eigentlich ordentlich da stehende FCH alsbald fallen wird. „Wir brauchen einen sehr langen Atem“, prognostiziert Schmidt.

Er erinnerte daran, das „Kleinigkeiten den Ausschlag geben“ und die Mannschaften sich „auf Augenhöhe“ befinden. Dahingehend zielte Mahner Schmidt auch auf die Bielefelder ab. Sie rangieren mit einem Zähler mehr drei Plätze höher als die Heidenheimer, die sich unter der Woche auf dem Kunstrasen, im Kraftraum und in der Halle auf die Partie vorbereiteten. Fitness braucht es gegen die Arminia. „Sie sind konditionell sehr stark und schießen die meisten Tore in der Schlussviertelstunde“, analysierte Schmidt.

Keine Lobeshymnen von Schmidt

Der FCH geht personell angeschlagen in die Partie. Arne Feick plagen Sprunggelenkprobleme, Kolja Pusch das Knie und Timo Beermann fällt mit seiner Innenbandverletzung sowieso länger aus. Matthias Wittek geht mit neun gelben Karten ins Rennen - und Niko Dovedan mit Lob von Außerhalb. Dovedan bereitete etwa zuletzt das 1:0 in Darmstadt vor, schlussendlich gab es für die Heidenheimer ein 1:1.

Lobeshymnen auf die zuletzt ansprechenden Leistungen des 23-jährigen österreichischen Offensivmannes schwang Schmidt am Freitag nicht. „Niko hat gute und weniger gute Aktionen gehabt. Er hat großes Potenzial und muss effektiver werden. Ich weiß, dass er noch viel mehr kann.“ Effektivität, das ist es was zählt. Ob bei Toren, Vorlagen, gelaufenen Metern oder in Punkten. Mit drei Zählern wäre der siebte Heimsieg in Folge eingetütet.