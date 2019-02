Eckl fällt komplette Rückrunde aus

Nach der schweren Verletzung von Cedric Schmid (Jochbein- und Augenhöhlenbruch) gibt es kurz vor der Restrunde in der Fußball-Verbandsliga erneut schlechte Nachrichten personeller Natur beim TSV Essingen. Johannes Eckl hat sich im Training die Achillessehne gerissen und wird in der Rückrunde folglich nicht mehr zum Einsatz kommen. „Es ist schade für ihn und natürlich auch für uns, da wir nun eine Option weniger in der Offensive haben“, sagt TSV-Trainer Beniamino Molinari. An diesem Sonntag (14 Uhr) gastiert zur Generalprobe der SC Geislingen im Schönbrunnenstadion, vor dem Liga-Auftakt gegen den FC Wangen (Samstag, 2. März, 14 Uhr).