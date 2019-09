Echtzeitdaten für OVA-Linienbusse

Ab jetzt sollen die Echtzeitdaten der OVA-Busse auf den Live-Fahrplänen zu sehen sein. Damit steigt das Aalener Omnibusunternehmen nach eigenen Angaben in die Umsetzung der dynamischen Fahrgast-Information ein.

Die von allen OVA-Linienbussen laufend gelieferten Standortdaten von den Servern der Online-Auskunft EFA-BW werden verarbeitet und als Echtzeitdaten zur Verfügung gestellt. Dies bedeutet, dass bei einer Fahrplanauskunft nicht nur die Abfahrtzeit laut Fahrplanbuch angegeben wird, sondern auch eventuelle Verspätungen mit angezeigt werden können. Verfügbar sind diese Daten sowohl über die Online-Auskunft im Internet als auch in der Smartphone-App „Bus&Bahn“ der Mobilitätsmarke „bwegt“ des Landes Baden-Württemberg.

OVA setzt diese dynamische Fahrgast-Information" (DFI) als erstes Busunternehmen im Ostalbkreis um und weist darauf hin, dass die angezeigten Abweichungen zum Fahrplan nur Prognosen mit einer gewissen Unschärfe sind. Deshalb sollte man sich nicht blind auf die Verspätungsangaben verlassen. Es könnte durchaus passieren, dass ein verspäteter Bus ein bisschen früher kommt als von der Auskunft vorhergesagt. Ebenfalls möglich ist aber auch, dass die Verspätungszeit von Minute zu Minute steigt, beispielsweise wenn der Bus in einem Stau steht.

Insgesamt aber, so die OVA, sei diese Neuerung für viele Bus-Nutzer eine deutliche Verbesserung, da sie sich überall und jederzeit über die aktuelle Betriebslage informieren könnten.

Die Abfahrtsmonitore am ZOB in Aalen müssen allerdings erst noch auf die Anzeige der Echtzeitdaten angepasst werden. Dies soll laut OVA in den kommenden Tagen erfolgen.