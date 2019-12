Ebnater Weihnachtszauber zieht die Menschen an

Als Publikumsmagnet hat sich am Samstag der schwarz-gelbe Weihnachtszauber der Fußballabteilung des Sportvereins Ebnat erwiesen. Rund um das Vereinsheim herrschte den ganzen Tag über reger Betrieb. Hoch im Kurs standen die kulinarischen Genüsse, aber auch die Weihnachtsartikel am Stand der Landfrauen und der Christbauverkauf erfreuten sich großer Beliebtheit. Am Nachmittag sorgten Leierkastenspieler Wilfried Reese und ein Musikquartett für Stimmung. Es wurden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen und für die Kinder kam der Nikolaus mit Knecht Ruprecht und brachte Geschenke.