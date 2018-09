Ebnater Steige: Samstag halbseitig gesperrt

Wie die Landkreisverwaltung mitteilt, wird am Samstag, 29. September, die Ebnater Steige (L 1084) halbseitig gesperrt. Dabei ist die Fahrspur von Ebnat in Richtung Unterkochen in der Zeit von 8 bis etwa 14 Uhr voll gesperrt. Von Unterkochen in Richtung Ebnat ist die Ebnater Steige befahrbar. Die Sperrung ist notwendig, um in diesem stark befahrenen Abschnitt die Grünpflege mit möglichst geringen Behinderungen für die Verkehrsteilnehmer und möglichst hoher Sicherheit für das Personal durchzuführen.