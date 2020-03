Ebnater Steige: Bürgerforum wird gefordert

In Unterkochen ist der geplante Ausbau der Ebnater Steige nach wie vor ein beherrschendes Thema: Der Ortschaftsrat fordert jetzt großräumige Verkehrszählungen sowie ein Bürgerforum in Unterkochen. Entsprechende Anträge der CDU beziehungsweise der Grünen fanden in der jüngsten Sitzung des Gremiums eine einstimmige Mehrheit.

Für die CDU machte Ulrich Starz deutlich, dass es keinen Sinn mache, irgendwelchen alten und zu kurz gesprungenen Varianten nachzuhinken und diese vehement einzufordern. Es komme nur eine überregionale Maßnahme in Frage. „Jetzt sind wir bei OB Rentschlers Idee, bei der ich, im Interesse der Sache nicht über Urheberrechte streiten will. Es handelt sich um die sogenannte Pulverturmtrasse, ein Aufstieg zwischen Oberkochen und Königsbronn zur A7“, sagte Starz. Diese Idee, von wem auch immer, habe sehr viel Potenzial.

An Vorteilen nannte Starz eine Entlastung für den Raum Heidenheim und insbesondere von Königsbronn, die Trasse wäre seiner Ansicht nach eine echte Alternative für den Lastwagenverkehr von Ebnat in Fahrtrichtung Unterkochen, eine Entlastung für den Rombachtunnel und vor allem führe die Trasse zu einer Reduzierung des Pendlerverkehrs durch Unterkochen. Um dieses Entlastung durch eine Pulverturmtrasse zu untermauern, fordere die CDU eine großräumige Verkehrszählung. Dabei sollte es auch zu einer Befragung der Verkehrsteilnehmer kommen. Alle Ortschaftsräte unterstützten den Antrag der CDU eine Verkehrszählung durchzuführen.

Ebenfalls die einstimmige Zustimmung des Ortschaftsrates fand der Antrag der Grünen ein Bürgerforum in Unterkochen zum Thema Ebnater Steige ins Leben zu rufen. Es soll nach Ansicht von Alexander Asbrock (Grüne) nach dem Mobilitätskongress am 16. März und vor dem 30. Juni stattfinden. Dabei soll es auch zu einer Bürgerbefragung mit vorbereiteten Fragebögen kommen.

Bürgerinitiative demonstriert vor der Sitzung

In Unterkochen regt sich Widerstand gegen die derzeitigen Planungen für den Ausbau der Ebnater Steige: Vor der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates haben Mitglieder der örtlichen Bürgerinitiative für eine Ortsumfahrung demonstriert. „Es reicht Ortsumfahrung statt Ausbau der Ebnater Steige“ stand auf einem Plakat zu lesen.

Nach Auskunft von Karl Maier hat die Bürgerinitiative bereits 450 Unterschriften gesammelt. Er zeigte sich zuversichtlich, dass man insgesamt 1000 Unterschriften zusammenbringen werde.