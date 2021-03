Ebnater Steige: Autofahrer kommt bei Schneeglätte von der Straße ab

Am Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr hat ein 40-Jähriger auf der Ebnater Steige einen Unfall gebaut. Er war laut Polizei in Richtung Ebnat unterwegs und kam auf schneeglatter Fahrbahn aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Opel und kam neben der Straße auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer verletzte sich leicht. Am Auto entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro.