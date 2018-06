Ebnater Fest der Freude am 1. Mai

Am Sonntag, 1. Mai, feiert die katholische Kirchengemeinde das Fest der Ebnater Freude an der Waldkapelle Maria Eich. Um 14 Uhr beginnt an der Kirche in Ebnat die Prozession. Die anderen Gemeinden der Seelsorgeeinheit Vorderes Härtsfeld/ Oberes Kochertal beteiligen sich durch eine Sternwallfahrt nach Maria Eich. Um 14.30 Uhr beginnt der Festgottesdienst an der Kapelle, der vom Kirchenchor und dem Musikverein umrahmt wird. Nach dem Gottesdienst gibt es ein gemütliches Beisammensein mit Bewirtung. Bei schlechter Witterung findet der Gottesdienst um 14 Uhr in der Pfarrkirche Ebnat statt.