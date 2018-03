Ebnat/Waldhausen für Finale qualifiziert

Die Fußball-D-Juniorinnen der SGM Ebnat/Waldhausen konnten sich vor zwei Wochen in der Vorrunde in Oppenweiler für die Zwischenrunde der Hallenmeisterschaften qualifizieren.

Am Sonntag mussten sie sich in Filderstadt den Gegnern FC Esslingen (2:1), SGM Langenburg/Dünsbach/Gerabronn (1:0), TSG Backnang (1:0), FC Sonnenbühl (2:0) und SGM Aufheim (1:2) stellen. Maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg hatte Auswahlspielerin Mara Kastner mit vier Treffern. Nach vier Siegen konnten sie sich mit den Trainern Gerhard Schroth und Christian Haas für das Finale um die Hallenmeisterschaft Württemberg qualifizieren, das am Sonntag in Ebhausen (bei Nagold) im Nordschwarzwald ausgetragen wird. Das nie erwartete, aber geträumte Wintermärchen der jungen Mädchen geht somit weiter.