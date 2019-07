Ebnat und Waldhausen bleiben ohne Strom

In zwei Ortsteilen Aalens ist der Strom am Mittwoch plötzlich ausgefallen. Betroffen waren Ebnat und Waldhausen. Gegen 11 Uhr vormittags gingen dort die Lichter aus.

Die Stadtwerke begründen den Stromausfall so: „Vorausgegangen war dieser Versorgungsstörung ein Erdschluss im vorgelagerten Netz. Anschließend kam es in Ebnat zu einem Folgeerdschluss an einem Mittelspannungskabel zwischen zwei Trafostationen. Hierdurch wurde ein Schutzschalter in der Einspeisestation ausgelöst und Ebnat somit vom Stromnetz geschalten. Kurz darauf wurde auch in Waldhausen ein Schutzschalter ausgelöst und damit waren Waldhausen sowie die umliegenden Ortsteile ebenfalls stromlos.“

Mitarbeiter hätten sofort nach dem Fehler gesucht. Gegen 14 Uhr sei die Störung in Ebnat und Waldhausen wieder behoben gewesen. Die umliegenden Ortschaften, die am Freileitungsnetz angeschlossen sind, jedoch erst um 17.30 Uhr. Die Störungsbeseitigung habe sich wesentlich zeitaufwendiger gestaltet, so die Stadtwerke-Sprecher. Ursache dafür sei ein defekter Überspannungsableiter in Geiselwang gewesen.