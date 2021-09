Ebnat spielt eine gute Rolle

Das niedersächsische Schwanewede ist ganz im Zeichen des Kunstradsports gestanden. Auf dem Programm ist dabei unter anderem das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft und die Qualifikation zur Weltmeisterschaft gestanden. Mit dabei Theresa Klopfer aus Ebnat.

Das Team des RSN Schwanewede um Cheforganisatorin Charlene Schröder hatte für einen perfekten Ablauf unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Bedingungen (3 G-Regel) gesorgt, „sodass wir immer wieder gerne die vielen Kilometer in Kauf nehmen um nach Schwanewede zu gelangen,“ so das Lob von BDR-Kunstrad-Koordinator Kurt-Jürgen Daum im Namen der beiden Radsportverbände BDR und RKB Solidarität. Ging es in der Vorrunde in allen Disziplinen um die DM-Tickets für die Hallenrad-DM in Moers (7. und 8. Oktober 2021) wurde im abendlichen Finale der besten Drei Mannschaften jeweils der CUP-Sieger ausgefahren. Spannend die Entscheidung im 4er-Kunstrad Frauen bei der sich der 4er-Frauen des RSV Steinhöring mit Jasmin Haucke, Nicole Weichenhain, Hanna Kasper und Judith Kania den CUP gewannen. In der offenen Klasse holten Leonie Weber, Julia Wörner, Tamara Richter und Mike Lauterbach den CUP nach Denkendorf. Den CUP-Sieg im 6er-Kunstrad holte das Aacher Sextett mit Alina Bötzer, Franziska Bötzer, Sarah Bötzer, Sabrina Bürßner, Carina Paukstadt und Magdalena Jurisch vom RMSV Aach. In den 1er und 2er Disziplinen setzten sich wie erwartet die Favoriten durch. Alisa Lais (Wallbach) sowie Torben Staudenmaier (Herbrechtingen) in den beiden 1er Disziplinen sowie Laura Hanns/Julia Christine Wolf (Schiefbahn) und Inken Berg/David Rauer (Hainstadt) können sich Deutschland-Cup-Sieger 2021 nennen. Theresa Klopfer aus Ebnat landete auf dem zweiten Rang.

Während im 1er/2er die CUP-Sieger in einem Umlauf ermittelt wurden, mussten die Kunstradmannschaften zweimal auf die Fläche. Im 4er Kunstrad wurde gleichzeitig auch die ersten beiden, der insgesamt sieben WM-Qualifikationen ausgetragen, sodass am Abend fünf Mannschaften in der WM-Ausscheidung starteten und die drei besten aus dem Vorkampf in die CUP-Sieg-Wertung kamen. Elf Mannschaften im 4er (Frauen + offene Klasse) waren am Start. Für den Kampf um das WM-Ticket wurden in den Expertenkreisen sechs Frauenmannschaften gehandelt, die alle zwischen 228,4 und 241,4 einreichten. Der Steinhöringer Parade 4er um die mehrfache Weltmeisterin Katharina Gülich hatte wenigen Wochen zuvor über Instagram den Verzicht auf die restliche Saison bekanntgegeben, sodass der große Favorit nicht am Start war. Die Zweitvertretung aus Steinhöring trat jedoch in ihre Fußstapfen und entschied die 1. Runde mit neuer Bestleistung von 210,12 für sich. Dahinter folgte Worms (207,36), Aach (197,54), Mainz-Ebersheim /196,27) sowie Flohnheim (175,97). Wiednitz, hatte mit 241,4 am höchsten gepokert und musste am Ende mit 169,97 und dem siebten Platz zufrieden sein.

Am Abend wurden die Karten neu gemischt. Auch hier setzte sich Steinhöring mit 200,68 erneut an die Spitze und sicherte sich so bei ihrer Premiere erstmals den D-CUP vor Worms (196,58) sowie Aach 195,54). In der WM-Qualifikation knackte Flohnheim mit 200,07 ebenfalls die 200er Marke. Den Schluss bildeten Milena Schwarz, Tijem Karatas, Annika Rosenbach und Stella Rosenbach (Mainz-Ebersheim), die mit 215,75 Punkten eine neue Bestleistung erreichten. Damit setzten sie sich in der WM-Wertung (nach 2 von 7) knapp vor Steinhöring, Worms, Aach und Flohnheim an die Spitze.

Im 4er der offenen Klasse war das Quartett des RKV Denkendorf in beiden Umläufen mit 160,55 und 167,2 das stärkste Team. Oppershofen landet in der Vorrunde mit 120,66 auf Rang drei hinter der SG Mühlheim/Neuwerk (135,63). Dieses Team trat jedoch nicht zum Endkampf an, da es vorzog die Heimreise anzutreten. Dies ist bei den Verantwortlichen sowie auch bei der Konkurrenz nicht im Sinne des „Fairplay“ aufgenommen worden. Somit sicherten sich die Hessen Platz zwei in dieser Disziplin. Im 6er Kunstrad konnten nur drei Sextett antreten. Die Vorrunde entschied MZ-Ebersheim 163,67 für sich, da Aach patzte und mit 147,21 zufrieden sein musste. Dahinter folgte Neuenkirchen mit 94,96. Im Finale zog Aach die Kür ohne Absteiger durch (178,3). Damit gelang der Cup-Sieg vor Mz-Ebersheim, die 164,08 vorgelegt hatten und Neuenkirchen, (112,15) steigern konnte.

Der 4er Kunstrad Frauen vom RV Ebnat mit Marina Röck, Carina Stillhammer, Carolin Hald und Anita Kotulek fuhr im Übrigen auf den zehnten Platz und schaffte damit die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften.