Ebnat kann Deutsche Meisterschaften

Die Kunstradsportlerinnen des RSV Ebnat sind bei den deutschen Hallenradsportmeisterschaften in Nufringen an den Start gegangen - die Deutsche war es dieses Mal, die für der Altersklasse „Junioren“, also 14 bis 18 Jahre. Der RV Nufringen hatte gute Wettkampfbedingungen zu bieten.

Die 6er-Juniorinnen begannen die Wettkämpfe. Heidi Bullinger, Luisa Fischer, Alicia Kaiser, Jule Kopp, Felicia Mailänder und Anina Zoller und konnten mir einer guten Leistung den zehnten Platz erreichen. Einige Zeit später gingen die 4er in der Besetzung Alicia Kaiser, Luisa Fischer, Heidi Bullinger und Maike Stillhammer auf die Fläche. Sie konnten mit ihrer Kür überzeugen und kamen auf Platz 13. Theresa Klopfer konnte im 1er abermals überzeugen. Ihre erste Übung der Kür hatte sie kurzfristig heraus genommen - Lenkerhandstand mit einer Muskelverhärtung hätte ein zu hohes Risiko bedeutet. Ihre Übungen fuhr sie exzellent, lediglich bei einem Übergang zum Kehrstandsteiger, da fuhr sie auf dem senkrecht stehenden Rad und hielt dieses mit einer Hand in ihrem Rücken, war eine nennenswerte Abwertung zu verzeichnen.

Nach fünf Minuten Kür konnte sie zufrieden die Fläche verlassen und sich über den fünften Platz freuen. Für die Mannschaften ist mit dieser Deutschen Meisterschaft ihre Wettkampfsaison beendet und sie können die Vorbereitung 2019 angehen. Klopfer kann diese Meisterschaft als Zwischenetappe betrachten - für sie heißt das nächste Etappenziel Bazenheid (Schweiz), wo sie am 9. Mai mit der Nationalmannschaft ankommen und Quartier beziehen wird. Die Vorbereitung auf ihren Wettkampf drei Tage später wird dann beginnen.

Meisterschaften in der Härtsfeld-Arena

Bei der Meisterschaft in Nufringen wurde es offiziell: Der RSV Ebnat springt in die Bresche und wird die Deutsche Meisterschaft der Elite-Klasse 2018 ausrichten - dieser Beschluss des Präsidiums des Bund Deutscher Radfahrer wurde offiziell verkündet. Zum Hintergrund: Die Deutsche Hallenradsportmeisterschaft war schon lange vergeben worden, jedoch zog der Ausrichter im Februar diesen Jahres zurück und die Suche nach ausrichtenden Vereinen begann. Jetzt ist die Vorbereitungszeit für eine solch Meisterschaft mit ungefähr eineinhalb bis zwei Jahre anzusetzen, dem entsprechend drängte die Zeit - der Oktober 2018 ist schnell erreicht.

So erinnerten sich die offiziellen Vertreter des BDR an Ebnat und die Deutschen Meisterschaften 2012 und 2016 und fragten an, ob eine sehr kurzfristige Übernahme der Ausrichtung denkbar und möglich ist. Nach einigen grundsätzlichen Überlegungen im RSV und mit den Vereinsmitgliedern stand nach wenigen Wochen fest: Ebnat kann. Mit sehr heißer Nadel gestrickt ist die Ausrichtung - im Stenogramm-Stil: Samstag/Sonntag, 20./21. Oktober 2018 „Härtsfeld-Sport-Arena“ Neresheim.

Bei all den Vorbereitungen heißt es aber auch die eigenen Sportlerinnen im Visier zu haben, denn für die vier im Elite-Wettbewerb befindlichen Mannschaften darf es neben den Vorbereitungen sportlich keine Abstriche geben, denn fast daheim wollen sich die jungen Damen bestens präsentieren.