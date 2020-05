In Ebnat soll „bei der Steingrube“ am Ortseingang zwischen der Jurastraße und der Landesstraße 1084 ein einzigartiges Biotop mit einem Erdhügel entstehen. Dies hat der Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle sprach von einem beispielhaften Vorhaben, das Ökologie und Ökonomie vernetze. Wenn alles klappe, könne schon im Herbst 2020 mit der Auffüllung des Geländes begonnen werden.

Landschaftsarchitekt Andreas Walter von der Plan Werk Stadt Westhausen erläuterte das Konzept. Das Gelände liege in unmittelbarer Nähe zur Anlage der Naturschutzgruppe Vorderes Härtsfeld. Es sei vorgesehen, die ehemalige Steingrube mit natürlichen Böden aufzuschütten, so dass am Ortseingang eine prägnante Landschaftsgestaltung aus Wiesenflächen, Hecken, Bäumen, Magerwiesen und Steinschüttungen entstehe. Die Fläche werde ökologisch aufgewertet.

Wie weiter zu erfahren war, soll das Projekt nach und nach über mehrere Jahre realisiert werden. Insgesamt werden zirka 80 000 Kubikmeter natürliche Erdmassen aus dem Stadtgebiet von Aalen eingebaut. Als Kosten sind insgesamt rund eine Million Euro ermittelt worden. Die Folgekosten für die Pflege der Anlage betragen 3000 bis 5000 Euro pro Jahr.

Wesentliche Gestaltungsmerkmale sind eine Hülme, eine Fledermaushöhle, ein Eidechsenhabitat, Hecken und ein Aussichtshügel mit Sitzblöcken.

Für Uwe Grieser (CDU) ist es wichtig, dass sich später auf dem Gelände keine Menschenansammlungen einfinden. Es solle daher auch keine Grillstelle gebaut werden. Grieser plädierte dafür, Informationstafeln über die Geschichte von Ebnat und des Härtsfelds aufzustellen. Der Erste Bürgermeister Wolfgang Steidle zeigte sich für diese Idee offen.

Ortsvorsteher Manfred Traub betonte, dass Bauherren in Ebnat in Zukunft die Möglichkeit hätten, ihren Erdaushub auf diesem Gelände abzulagern. Der Ortschaftsrat stimmte den vorgelegten Planungen einmütig zu.