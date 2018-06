Ebnat beim Spitzenreiter

Wenn am kommenden Sonntag (15 Uhr) kein Fußballwunder geschieht, wird der Tabellenführer SV Ebersbach/Fils nun auch rechnerisch dafür sorgen, dass sich der SV Ebnat nach nur einem Jahr wieder mit der Bezirksliga abfinden muss.

Das gesetzte Ziel Klassenerhalt ist längst in weite Ferne gerückt und nun geht es auch noch gegen zum Primus. Die Filstäler führen mit 54 Punkten die Landesliga-Tabelle an und sie haben in diesem Jahr noch kein Spiel verloren, vergangene Woche konnten sie bei der TSG Hofherrnweiler einen knappen 2:1-Sieg einfahren. Trainer Dinko Radojevic wird seine Mannen entsprechend einstellen, dass auch gegen den Tabellenletzten gewonnen werden muss, will man doch den Zweiten Calcio Leinfelden-Echterdingen weiterhin hinter sich halten.

Für die Schwarz-Gelben ist es eine Begegnung, in dem sie nur gewinnen und ohne Druck spielen können, denn alles andere als eine Niederlage wäre eine faustdicke Überraschung. Die Mannschaft von Branco Okic möchte dennoch alles geben, damit dieses Spiel in Ebersbach für die Hausherren kein Selbstläufer wird. Warum sollte dem SV Ebnat nicht auch einmal eine faustdicke Überraschung gelingen?

Das Hinspiel verloren die Schwarz-Gelben auch nur knapp mit 0:1. Dem SV Ebnat verletzungsbedingt fehlen werden Vedran Cutura, Felix Kaiser steht aus privaten Gründen nicht zur Verfügung.

Abfahrt mit dem Mannschaftsbus ist um 12.15 Uhr am Vereinsheim.