Ebert wird neuer Kreisbau-Chef

Der noch amtierende Unterschneidheimer Bürgermeister Nikolaus Ebert wird zum 1. September kommenden Jahres neuer hauptamtlicher Vorstand der Kreisbaugenossenschaft Ostalb werden. Er wird damit auf Georg Ruf folgen, der dieses Amt aufgeben wird. Um einen reibungslosen Übergang zu garantieren, wird Ebert bereits zum 1. Juli in die Dienste der Kreisbaugenossenschaft eintreten. Dies hat das Unternehmen nach der jüngsten Aufsichtsratssitzung jetzt bekanntgegeben.

Seit zehn Jahren ist der frühere Abtsgmünder Bürgermeister Georg Ruf hauptamtlicher Vorstand der Kreisbaugenossenschaft Ostalb. Das Unternehmen habe in dieser Zeit eine hervorragende Entwicklung genommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Im September kommenden Jahres ende seine Amtszeit und er werde auf eigenen Wunsch die Geschäftsführung abgeben.

Ausscheiden wird auch der bisherige nebenamtliche Vorstand Ottmar Schweizer, aufgrund des Erreichens der satzungsgemäßen Altersgrenze. An seine Stelle wird Georg Ruf wechseln und die nebenamtliche Vorstandsfunktion übernehmen.

Die Nachfolge von Georg Ruf als hauptamtlicher Vorstand wird der jetzige Bürgermeister der Gemeinde Unterschneidheim, Nikolaus Ebert, übernehmen. Dies wurde in der jüngsten Aufsichtsratssitzung des Unternehmens so beschlossen. Nikolaus Ebert verfüge, so die Kreisbaugenossenschaft, als Bürgermeister über langjährige Führungserfahrung, Weitblick und hohe soziale Kompetenz. Mit seiner Erfahrung durch die rege Bautätigkeit in der Gemeinde Unterschneidheim bringe er hervorragende Voraussetzungen mit, den bisher erfolgreichen Weg der Kreisbaugenossenschaft Ostalb weiter zu entwickeln.

„Georg Ruf und Ottmar Schweizer haben die Kreisbau Ostalb in den letzten Jahren souverän geleitet und zu einem führenden Unternehmen in der Immobilienbranche entwickelt“, so Aufsichtsratsvorsitzender Peter Traub. Mit dem neuen Tandem Ebert und Ruf, so Traub weiter, sei sichergestellt, dass die positive Zukunftsgestaltung der Kreisbau Ostalb weitergeführt werden könne. Der Stabwechsel werde offiziell zum 1. September 2021 erfolgen.