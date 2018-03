Eber, Vitacca und Erd stechen heraus

Vor Kurzem sind im Ellwanger Duke Gym Sportstudio Neumeier die Gürtelprüfungen im Kickboxen abgenommen worden. Das Dukes Gym ist seit dem vergangenem Jahr Mitglied des Verbandes WKU. WKU-Bundestrainer Harald Rögner (9. DAN Kickboxen) reiste extra an und nahm gemeinsam mit den Trainern des Ellwanger Kampfsport- und Fitnessstudios Sarah Köder (2. DAN Kickboxen) und Daniel Neumeier (3. DAN Kickboxen) den Kickboxern die Prüfung ab.

23 Kampfsportler im Alter von sieben bis 27 Jahren bewiesen in Ellwangen ihr Können in den Bereichen Kraft, Ausdauer, Technik, Fallschule und Selbstverteidigung in einer zweistündigen Prüfung. Wochenlang bereiteten sie sich mit dem Weltmeisterpaar Sarah Köder und Daniel Neumeier in den Trainingseinheiten auf die Prüfung vor. 21 der Prüflinge konnten die erlernten Fertigkeiten trotz Nervosität mit Bravour umsetzen und bestanden die Prüfungen zum nächsthöheren Grad.

Die Prüfung zum Gelbgurt bestanden haben: Rebekka Steinhauer (7), Levent Steinhauer (7), David Körner (7), Stanislav Nazarov (7), Elen Eber (8), Emma Principi (8), Sarah Principi (9), Neo Abele (9), Julian Schmalz (10), Phil Brandner (10), Mario Opitz (10), Jynice Kraft (11), Emely Kockert (12), Niko Filippidis (12), Lucas Krämer (12), Rico Thum (15), Vittorio Vitacca (15), Yannic Heinkel (19), Jonas Hoch (20) und David Erd (27). Durch hervorragende Leistungen fielen besonders die achtjährige Elen Eber, sowie Vittorio Vitacca und David Erd auf. Sie absolvierten die Gelbgurtprüfung als Prüfungsbeste.

Weizel holt sich den Grüngurt

Ilja Weizel (9) bewies ein großes Maß an Fitness und arbeitete technisch auf einem hohen Niveau. Damit erreichte er völlig verdient den Grüngurt. Daniel Neumeier und Sarah Köder sind stolz: „Wir haben das Niveau vor allem in der Kinder- und Jugendgruppe stark angezogen und nun sehen wir die ersten Erfolge. Auf diesem Weg werden wir weitergehen.“ Im März beginnt die Wettkampfsaison und die Vorbereitungen dafür sind bereits angelaufen. „Wir werden in diesem Jahr mit einer starken Mannschaft auf den Turnieren vertreten sein und freuen uns bereits sehr auf eine spannende und erfolgreiche Saison, mit der Zielsetzung der im Oktober stattfindenden WM in Athen“, sagt Neumeier.