Ein E-Scooter-Fahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall iN Aalen schwer verletzt worden. Der 57-jährige Mann befuhrt die Willy-Brandt-Straße und trug dabei keinen Helm. Beim Abbiegen in die Rötenbergstraße übersah er ein entgegenkommendes Auto und stürzte daraufhin über den Lenker seines Scooters auf die Fahrbahn. Er wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.