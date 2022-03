E-Mobilität: Die Zukunft fährt elektrisch

Es werden immer mehr: Waren am 31. Dezember 2020 noch 1290 Elektrofahrzeuge auf den Straßen des Ostalbkreises unterwegs, waren es zum Stichtag 31. Dezember 2021 schon 2620 E-Fahrzeuge. Auch die steigenden Energiepreise werden wohl den ein oder anderen noch über eine Alternative zum Verbrenner nachdenken lassen.

Laut Bundesnetzagentur gibt es aktuell 193 Normalladepunkte und 38 sogenannte Schnellladepunkte im Ostalbkreis. Die Verteilung der Ladepunkte im Kreis ist laut Dirk Schuhmann, Akademischer Mitarbeiter und Doktorand an der Hochschule Aalen, eher „Ballungsgebietlastig“. Schuhmann arbeitet in einem Forschungsteam, das sich unter anderem mit der Ladeinfrastruktur für E-Autos im Ostalbkreis beschäftigt.

„Gerade die Umkreise von Aalen und Schwäbisch Gmünd sind gut ausgestattet, auf dem Land ist es eher verhalten“, so Schuhmann. Zudem müsse man auch das Pendlersaldo in Autobahn- oder Bundesstraßennähe anschauen. Denn auch Autofahrer, die beispielsweise auf der A7 oder B29 unterwegs seien, bräuchten Möglichkeiten, um ihr Fahrzeug laden zu können.

Aktuell sei das Netz an Ladepunkten im Kreis für den jetzigen Bedarf ganz gut, in Zukunft müsse man aber auf jeden Fall ausbauen. Auch werde man ohne private Anschlüsse wohl nicht auskommen, so Schuhmann. Auch weil die Fahrzeuge dann längere Ladezeiten über mehrere Stunden, also am besten über Nacht, benötigten.

Im Ausland hat sich zum Teil schon das sogenannte bidirektionale Laden etabliert, wie Dirk Schuhmann erklärt. Dabei kann das Auto Energie auch wieder ins Netz zurückspeisen, fungiert also als eine Art fahrender Energiespeicher. Dabei gibt es aber in Deutschland noch verschiedene Probleme.

„Fahre ich beispielsweise zur Arbeit, hänge dort mein Auto ans Netz und speise Energie ein, würde ich etwas verkaufen und Einnahmen generieren, die ich versteuern müsste. Das wäre ein geldwerter Vorteil und somit Steuerhinterziehung“, erklärt Dirk Schuhmann.

Der Anbieter mit den meisten Ladepunkten im Kreis ist die EnBW ODR. Das Unternehmen betreibt 76 Ladepunkte an insgesamt 37 Standorten im Ostalbkreis. „Diese Ladeinfrastruktur wird stetig weiter ausgebaut. Aktuell sind drei weitere ODR-Standorte für öffentliche Ladeinfrastruktur in Planung. Darüber hinaus werden einige weitere öffentlich zugängliche Standorte, die die ODR im Auftrag von Kunden errichtet und betreibt, in 2022 in Betrieb genommen“, wie die Pressesprecherin Nicole Fritz auf Anfrage mitteilt.

Zudem setzt der Energieversorger auch auf den Ausbau der Mobilität bei Unternehmen in der Region. ZEISS, Steiff und Isimat sind nur einige Beispiele. Die ODR betreibt insgesamt mehrere Hundert Ladepunkte: öffentliche, halböffentliche, kundeneigene sowie Flotten- und Mitarbeiterladepunkte.

Ein weiterer großer Anbieter mit 30 Ladepunkten sind die Stadtwerke Aalen. Hier sind aktuell keine weiteren Punkte in Planung, wie Stadtwerke-Sprecher Igor Dimitrijoski mitteilt.

Doch was passiert, wenn viele Autofahrer auf Elektrofahrzeuge umsteigen? Reicht dann das Stromnetz überhaupt noch aus? „Da Ladepunkte beim Netzbetreiber, in unserem Fall unserer Tochter die Netze ODR GmbH, angemeldet und bei einer Größe von über 11 kW auch gesondert genehmigt werden müssen, haben wir die aktuelle und zukünftige Entwicklung gut im Blick“, erklärt Nicole Fritz.

Die Netze seien derzeit leistungsfähig und bei der EnBW geht man davon aus, dass das Thema E-Mobilität auch vom starken Netzausbau im Rahmen der Integration erneuerbarer Energien profitieren wird. „Sollte ein Netzausbau erforderlich sein, bedeutet das nicht gleich eine Bremse für die E-Mobilität.

Ausbau von Windkrafträdern nötig?

Einschränkungen gibt es allenfalls in der Ladeleistung, das heißt das E-Fahrzeug kann temporär nicht mit der maximalen Leistung betankt werden, sondern mit einer geringeren Leistung. Hier ist es wichtig, zukünftig ein intelligentes Lademanagement zu etablieren, für welches die Rahmenbedingungen über normative Regelungen geschaffen werden“, so die Sprecherin weiter.

Der Ausbau von Windkrafträdern oder erneuerbaren Energien wäre auf jeden Fall ein Thema, um die steigende Anzahl von Elektrofahrzeugen stemmen zu können, sagt Schuhmann. „Auf lange Sicht natürlich. Aber der Fahrzeugwechsel geht ja auch nicht von heute auf morgen“.

E-Bus im Stadtverkehr

Bei der OVA ist seit fünf Jahren ein E-Bus im Einsatz. „Im Wesentlichen haben wir positive Erfahrungen gemacht“, sagt Geschäftsführer Ulrich Rau. Anfängliche Schwierigkeiten lagen größtenteils am Hersteller, nicht am Thema E-Mobilität, so Rau. Man sei dran am Thema und könne sich vorstellen, den Bereich auszubauen.

Der Bus werde im Wesentlichen über Nacht geladen, das dauere etwa sieben bis acht Stunden mit der derzeitigen Lösung, sagt Rau. Die Reichweite eines Elektrobusses hänge immer vom Fahrzeug ab, davon, wie geheizt werde und wie hoch die Außentemperatur gerade sei.

Der OVA-Bus habe aktuell eine Reichweite von etwa 250 Kilometern, so der Geschäftsführer. Deshalb werde er im Aalener Stadtverkehr eingesetzt und für den Reiseverkehr nicht interessant. „Da brauchen wir Fahrzeuge mit einer Reichweite von 700 bis 800 Kilometern“, so Ulrich Rau.