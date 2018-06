E-Ladesäulen für alle Ortsteile

Aalen soll „smart“ werden. Anfang des vergangenen Jahres hat die Stadt den Startschuss zur „Smart-City“ gegeben. Eine digitale Strategie wurde ausgearbeitet, der Beirat „Smart City Aalen“ tagt seitdem regelmäßig.

Ein Teil davon ist, die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge auszubauen. Aktuell gibt es in den Parkhäusern in der Rathaus-Tiefgarage, im Parkhaus Spitalstraße sowie im Parkhaus am Bahnhof insgesamt 16 Ladepunkte. Der Ausbau dieser Stellen sei nicht nur in der Kernstadt, sondern im gesamten Stadtbereich nötig, betonte Stadtwerke-Chef Wolfgang Weiß. In Zukunft wolle man auch in den Ortsteilen Lademöglichkeiten zur Verfügung stellen, so dass ein geschlossenes Netz geschaffen werde.

Ob ein Standort für die Elektromobilität interessant ist, entscheiden die Verantwortlichen nach verschiedenen Gesichtspunkten. So ist eine große Frequenz des Ortes wichtig. Attraktive Freizeitangebote wie Restaurants oder sinnvolle Anbindungsstellen wie zum Beispiel der Bahnhof seien deshalb laut Weiß interessante Punkte. Auch wo sich durch die Ladestellen ein repräsentatives Bild, zum Beispiel an der Hochschule, ergibt oder das Projekt eine Vorbildfunktion für andere Gewerbetreibende hat, seien Ladestationen sinnvoll. Aus Kostengründen werde die Umsetzung weitere Lademöglichkeiten einige Jahre in Anspruch nehmen, teilen die Stadtwerke mit. Sollten weitere Fördermöglichkeiten für die E-Mobilität mgölich sein, werde man die Umsetzung entsprechend beschleunigen.

Ausbau der Ladestationen läuft

Aktuell werden auf Schloss Fachsenfeld und am Parkplatz der Limesthermen Ladestationen installiert. In diesem Jahr sollen am Bahnhof in Wasseralfingen und an der Hochschule weitere Stationen bereit gestellt werden. Neben dem Ausbau der Ladeinfrastruktur soll auch das E-Car-Sharing voran getrieben werden. Bei diesem Angebot der Stadtwerke können Kunden Elektroautos für Stunden, Wochen oder Monate leihen. So kostet ein beispielsweise ein Elektro-Smart für eine Stunde 4,99 Euro. Aktuell verfügen die Stadtwerke über eine fest installierte Flotte von sechs Fahrzeugen. 200 Kunden nutzen dieses Angebot der Stadtwerke derzeit, so Weiß. Da sei aber „noch Luft nach oben“. Die Pedelecs und Elektroroller, die man ebenfalls zum Verleih anbiete, seien vor allem in den Sommermonaten sehr beliebt.