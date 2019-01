E-Commerce: Der Ostalbkreis soll künftig Standort für eine Fachklasse sein

Ab dem nächsten Schuljahr wird der Ostalbkreis neben Stuttgart und Heilbronn einer der drei Standorte im gesamten Regierungsbezirk Stuttgart sein, an dem es an einer Berufsschule eine Fachklasse für E-Commerce-Kaufleute geben wird. Also Kaufleute mit Online-Spezialisierung. An welchem der drei Berufsschulzentren im Kreis diese Klasse eingerichtet werden soll, das muss der Kreistag demnächst entscheiden. Einen einjährigen Schulversuch zur Ausbildung von Kaufleuten in E-Commerce gibt es an der Kaufmännischen Schule Aalen schon seit Beginn des laufenden Schuljahres.

„Der Versuch läuft sehr gut, wir als Schule und die beteiligten Betriebe sind sehr zufrieden“, sagen Schulleiter Jochen Wörner und der Abteilungsleiter der Kaufmännischen Berufsschule, Thomas Rudolf. Sechs Schülerinnen und Schüler aus vier Betrieben bilden derzeit die Klasse für den Schulversuch, als sogenannte „Klappklasse“ angedockt an die Fachklasse für angehende Großhandelskaufleute.

Einzugsgebiet könnte einmal deutlich größer sein

Das Kultusministerium hatte den Schulversuch für ein Jahr eingerichtet, um dann die endgültigen Standorte für künftige reguläre E-Commerce-Fachklassen festzulegen. Neben Stuttgart und Heilbronn wird es im Regierungsbezirk Stuttgart der Ostalbkreis sein, der damit ganz Ostwürttemberg abdecken soll. Das Einzugsgebiet allerdings könnte, so schätzen Wörner und Rudolf, einmal deutlich größer sein, möglicherweise müsse man dabei auch den benachbarten bayerischen Grenzraum mit einkalkulieren. 14 Betriebe im Bereich der IHK Ostwürttemberg haben bislang signalisiert, künftig eine Ausbildung zur Kauffrau oder zum Kaufmann in E-Commerce anbieten zu wollen. Sie suchen jetzt künftige Azubis. Ein Bemühen, das auch die Kaufmännische Schule Aalen unterstützen will. Denn für die künftige Fachklasse im ersten Ausbildungsjahr sind mindestens 20 Schülerinnen und Schüler nötig, ansonsten kann sie nicht eingerichtet werden. „Wir müssen für diesen neuen Beruf jetzt einfach werben“, sagt Schuleiter Wörner. Denn die Alternative wäre, dass diejenigen, die diese Ausbildung beginnen, dann nach Stuttgart in die Berufsschule müssten. Übrigens auch jene sechs Schüler aus dem Schulversuch, die dann ins zweite Ausbildungsjahr kommen.

Die Palette der bislang 14 interessierten IHK-Betriebe, aber auch generell all der Firmen, für welche die E-Commerce-Ausbildung infrage kommen könnte, sei breit, sagt Rudolf: neben ganz wenigen klassischen Online-Händlern in der Region viele kleinere Unternehmen mit Online-Angebot, Einzelhändler mit Online-Shops, aber auch Hotellerie und Gastronomie bis hin zu Verwaltungen und Dienstleistern.

Schulleiter: Entscheidung zum Standort drängt

Wo die künftigen E-Commece-Azubis im Ostalbkreis einmal in die Berufsschule gehen werden, diese Entscheidung dränge jetzt, sagt Schulleiter Wörner. Mögliche Azubis und die Betriebe bräuchten rasch Klarheit. Und er erhofft sich weiteren Anreiz für potenzielle Interessenten davon, wenn einmal der Strandort festgelegt sei.

„Wir wollen ganz bewusst gegen niemanden schießen und freuen uns, dass der Ostalbkreis ein Standort sein soll“, sagt Wörner weiter, nachdem sich das Ellwanger Berufsschulentrum und der dortige Lehrmittelversand Betzold jüngst eindeutig für Ellwangen als künftigen Standort für die E-Commerce-Fachklasse positioniert hatten (wir haben berichtet). Wörner und Rudolf geben lediglich zu bedenken, dass Aalen auch verkehrstechnisch sehr zentral liege, mit dem Schulversuch schon viele Erfahrungen sammeln konnte und noch kann und an der Kaufmännischen Schule Aalen bereits Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen des Schulversuchs für die E-Commerce-Ausbildung fortgebildet worden sind. Wichtig, so Wörner, sei zunächst aber, den Standort Ostalbkreis mit einer möglichst hohen Zahl an künftigen E-Commerce-Azubis abzusichern. Einen Auftrieb dafür erhofft man sich an der Kaufmännischen Schule Aalen auch von der Ausbildungs- und Studienmesse, die am 16. Februar wieder am Aalener Berufsschulzentrum stattfinden wird.