E-Commerce an der KSA in Aalen

Kaufleute im E-Commerce sorgen ab September in Aalen dafür, dass regionale Anbieter Fachleute für Suchmaschinenoptimierung und Social-Media-Marketing bekommen. Jochen Wörner, Schulleiter der Kaufmännischen Schule Aalen, freut sich, dass mit den Kaufleuten für E-Commerce ein neuer Beruf kommt, der zum Slogan der KSA passt: „Mit uns in die Zukunft.“ Auf Messen und Infoveranstaltungen der Kammern wurde deutlich, dass Absolventen und Ausbildungsbetriebe Interesse am neuen Beruf haben.

Interessenten können sich bei der Arbeitsagentur und den Kammern informieren, auch auf den nächsten Ausbildungsmessen wird der Ausbildungsberuf vorgestellt.