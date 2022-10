Ein E-Bike der Marke Stevens ist am Montag zwischen 7 und 12 Uhr aus einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Zeppelinstraße gestohlen worden Der Wert des E-Bike beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240.