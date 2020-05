E-Bike gewaltsam entwendet

Ein 15-Jähriger war am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr mit einem Kumpel in der Jahnstraße unterwegs. Dort trafen sie auf einen 19-Jährigen, mit dem sie ins Gespräch kamen. Laut Polizei wollte Letzterer gern eine Probefahrt mit dem E-Bike des 15-Jährigen machen. Nachdem dieser abgelehnt hatte, drohte der 19-Jährige ihm Schläge an. Daraufhin gab der 15-jährige sein Rad schließlich heraus und der 19-Jährige fuhr davon. Das E-Bike wurde kurze Zeit später in der Gartenstraße aufgefunden. Der Verdacht richtet sich gegen den 19-Jährigen, der sich dort ebenfalls aufhielt. Die Ermittlungen dauern an.