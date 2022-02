Dynamo Dresden gegen 1. FC Heidenheim: „Die Mannschaft ist eine Wundertüte, alles ist möglich“

plus Mehr Lesevergnügen:

Dynamo Dresden, ein Verein mit ruhmreicher Vergangenheit. Die Gegenwart heißt Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga und da bekommen die Dresdner (12.) an diesem Freitag (18.30 Uhr) Besuch vom aufstrebenden 1. FC Heidenheim (6.). Die Sportredakteure Benjamin Post und Jens Maßlich haben sich in „1 Spiel, 2 Reporter, 3 Fragen“ vor dem Duell des Zweitligisten von der Ostalb gegen den Traditionsverein aus Dresden gegenseitig drei Fragen zu den Mannschaften in der aktuellen Situation gestellt.

Hallo Jens, Dynamo will die Klasse halten und hat mit seiner Tradition eine Fanwucht im Rücken. Wie ist die Stimmung im Umfeld?

Die Mannschaft ist im Soll mit dem aktuellen zwölften Tabellenplatz. Aber im Umfeld geht es immer ganz schnell. Es gibt nur ganz oder gar nicht. Die Stimmung schwankt von Champions League bis Depression bei Sieg oder Niederlage. Dresden muss gegen Heidenheim gewinnen, denn der Relegationsrang droht.

Der FCH hat Frank Schmidt als Trainer, Dynamo den weder verwandten oder verschwägerten Alexander Schmidt. Wie bewertest Du seine Arbeit?

Alexander Schmidt ist ein guter Trainer, seine Art tut dem Verein gut, er ist ein lockerer Typ. Er trainiert eine sehr junge, talentierte Mannschaft und es passt gut. Trainer und Mannschaft machen aber auch eine Entwicklung durch.

Wie siehst Du die Mannschaft? Es fallen die vielen Talente wie Oliver Batista Meier, Paul Will oder auch Antonis Aidonis auf aber auch nur 22 Tore nach 22 Spielen.

Die Mannschaft ist eine Wundertüte, alles ist möglich. Das Talent ist da, aber ein bisschen mehr Erfahrung würde der Mannschaft gut tun. Der verletzte Innenverteidiger Tim Knipping fehlt Dynamo derzeit an allen Ecken und Enden. Und vorne hängt viel von Christoph Daferner ab, der neun Tore erzielt hat. Das Problem sind die Standards: Nach 112 Ecken gelangen nur drei Tore und nach einem Freistoß noch keines.

Hallo Benjamin, Heidenheim ist oben dabei, hat aber ein Torverhältnis von 28:28. Kannst Du das erklären?

Die Abwehr steht wieder gut, es gab nur zwischendurch einen Hänger mit elf Gegentoren in drei Spielen. Oft fehlte die Effizienz in der Chancenverwertung: Bestes Beispiel ist das jüngste 0:2 in Hamburg. Davor hatte der FCH ein Torverhältnis von plus zwei und hätte das locker ausbauen können mit vielen Chancen und damit ja auch weitere drei Punkte einfahren können.

Wie schafft es Heidenheim nach Umbrüchen, wie nach der Bundesliga-Relegation vor zwei Jahren, immer wieder eine gute Mannschaft zu stellen?

Der FCH setzt auf junge, entwicklungsfähige Spieler und durch ein gutes Scouting werden Abgänge adäquat ersetzt. Ein Beispiel ist Dzenis Burnic, der ja vorher von Dortmund nach Dresden ausgeliehen war. Der Vorteil ist, dass mit Trainer Frank Schmidt und Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald zwei Konstante Hand in Hand zusammenarbeiten, die wie oft im Fußball nicht nur von Kontinuität sprechen, sondern sie auch umsetzen.

Warum gelingt es Heidenheim immer oben mitzuspielen?

Die Heidenheimer haben sich vor allem in den letzten vier Saisons zu einer Mannschaft weiterentwickelt, die im oberen Tabellenbereich immer mitspielen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes: Denn neben ihrer Laufstärke gab es zum Beispiel in dieser Saison auch einen Entwicklungsschub im spielerischen Bereich.