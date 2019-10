Durchwachsener Saisonstart der Virngrundladies

Nach langer Vorbereitung startete nun die Oberliga-Saison der Damen des TSV Ellwangen auswärts beim SV Fellbach. Am Ende stand es 3:1 (16:25, 25:23, 25:13, 25:16) für Fellbach.

Hochmotiviert und konzentriert beginnt die Ellwanger Mannschaft in Satz eins, der durch starke Aufschläge und eine gute Abwehrleistungen mit 25:16 für die Damen aus dem Virngrund ausging.

Fellbach bekam im zweiten Satz die Ellwanger Aufschläge nun besser in den Griff und wurde zunehmend stärker. Dieser musste knapp an den Gegner mit 23:25 abgegeben werden.

Im dritten Satz verloren die Ellwanger Damen den roten Faden und fanden nicht zurück in ihr gewohntes Spiel, wodurch dieser ebenfalls aufs Konto der Volleyballerinnen aus dem Stuttgarter Vorort ging. Trotz konstanteren Leistungen im vierten Satz konnten die Virgrundladies das Spiel nicht mehr drehen und mussten eine 1:3-Niederlage hinnehmen.

In den kommenden Spielen wollen die Damen zeigen, was sie können und erste Siege einfahren. Das nächste Spiel bestreiten die Ellwangerinnen am 3. November auswärts beim TV Rottenburg.