Durchgedreht: Mysteriöse Messerattacke bringt vier Jahre

Die Zweite Große Strafkammer am Landgericht Ellwangen hat gestern unter Vorsitz von Richter Gerhard Ilg gegen einen 30-jährigen Maschinenführer aus Unterkochen verhandelt, der aus dem Osten Europas stammt und nicht deutscher Staatsbürger ist. Ihm wurde erpresserischer Menschenraub vorgeworfen. Am späten Nachmittag des 17. September 2010 hatte er auf dem Parkplatz Kocherursprung einen Autofahrer, der dort nichtsahnend eine Zigarette rauchte, mit einem Messer bedroht.

Er zwang den 33-jährigen Zerspannungsmechaniker aus Oberkochen, ihn im Auto nach Aalen zur Kreissparkasse Ostalb zu fahren, 200 Euro von seinem Konto abzuheben und ihm auszuhändigen. Dann ging die Fahrt weiter zum Stadtgarten, wo der Täter ausstieg. Einige Stunden später stellte er sich selbst der Polizei und wäre sonst vermutlich unerkannt geblieben, obwohl das Opfer umgehend die Polizei informierte.

Die Verhandlung konnte die mysteriöse Tat nicht im Detail erhellen. Neben dem Verbleib der Beute blieb vor allem unklar, ob es einen Mittäter gab. Der Geschädigte trat als Nebenkläger auf und bekräftigte seine Aussage, ein zweiter Mann habe ihn am Parkplatz und während der Fahrt mit einer Pistole bedroht. Der Angeklagte beharrte darauf, er habe Wodka getrunken, das Messer zum Verzehr eines halben Hähnchens mitgeführt und sei alleine gewesen.

Intensive Ermittlungen der Polizei und des Landeskriminalamts brachten keine Erkenntnisse über den geheimnisvollen zweiten Mann. Der Täter befand sich offenbar in einer Lebenskrise, nachdem ihn seine Ehefrau mit den gemeinsamen Kindern nach einem heftigen Streit mit der Drohung „Ich töte dich“ im Mai verlassen hatte. Aalener Polizeibeamte sagten aus, der Mann sei schon vor dem Überfall durch einen Einbruchsdiebstahl, eine Trunkenheitsfahrt, die ihn seinen Führerschein kostete, und mit der Androhung, jemanden zu erstechen, aufgefallen und deshalb ins Psychiatriezentrum Winnenden eingewiesen worden. Oberärztin Heidi Gromann erklärte vor Gericht in ihrem Gutachten, der narzisstisch veranlagte Täter leide an einer Anpassungsstörung, sei jedoch voll verantwortlich für sein Handeln.

Ob nun Hilferuf oder Kurzschluss, die Kammer glaubte nicht an die Einzeltäterschaft, zumal der Angeklagte es auch sonst mit der Wahrheit nicht so genau nahm. Zugute kamen ihm die geringe Beute und die Selbstanzeige. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten wegen erpresserischen Menschenraubs in Tateinheit mit besonders schwerer räuberischer Erpressung verurteilt. Richter Ilg betonte, nur die besonnene Reaktion des Opfers habe wohl Schlimmeres verhindert. Dem Verurteilten droht nun die Abschiebung.