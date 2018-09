Durch Messerstich in den Bauch verletzt

Ein 27-Jähriger ist am frühen Freitagmorgen durch einen Messerstich verletzt worden. Am frühen Freitagmorgen wurden Polizei und Rettungsdienste zu einem Verletzten in den Nelkenweg gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, war dort ein 27 Jahre alter Mann gegen 4.20 Uhr durch einen Messerstich in die Bauchgegend verletzt worden. Die Polizei nahm sofort die Fahndung auf und konntezwei Männer festnehmen. In deren Wohnung, die beide im selben Haus wohnen, fand die Polizei unter anderem eine Cannabis-Aufzuchtanlage, die im Folgenden beschlagnahmt wurde. Der Verletzte wurde im Krankenhaus behandelt und vorläufig stationär aufgenommen; die Verletzung ist eher oberflächlicher Natur. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen zwei 35 und 29 Jahre alte Tatverdächtige aufgenommen. Bislang ist der Polizei bekannt, dass sich der 35 Jahre alte Haupttatverdächtige und der Geschädigte wohl gut kennen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei werden fortgeführt.