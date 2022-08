Durch Instagram tun sich auch in der Redaktion neue Möglichkeiten auf

Seit dem vergangenen Herbst sind die „Aalener Nachrichten/ Ipf- und Jagst-Zeitung“ auf dem Sozialen Netzwerk Instagram unter dem Namen „schwaebische.de_ostalb“ unterwegs.

Dahinter steckte zunächst sehr viel Arbeit im Hintergrund, denn als Medium hat man schon einen anderen Auftrag als eine Privatperson, die sich in fünf Minuten anmeldet und dann schon die ersten Fotos posten kann. Etabliert ist dieser Channel bereits – doch auch die Redaktion musste sich mit diesem stets weiterentwickeln.

Tipps vom Haupthaus und Unterstützung der Chefredaktion

So haben sich Online-Redakteur Michael Häußler und Redaktionsleiter Timo Lämmerhirt hingesetzt und sich zahlreiche Gedanken über den Social-Media-Auftritt gemacht. Glücklicherweise sind die beiden Ausgaben in Aalen und Ellwangen an das große Verlagshaus in Ravensburg angedockt. Die Schwäbische Zeitung als ganze hat natürlich längst einen sehr erfolgreichen Instagram-Channel auf den Weg gebracht (über 35 000 Follower). In einigen digitalen Konferenzen konnte sich die Region Ostalb dadurch entsprechende Tipps holen, in erster Linie von Olivia Schaar, die den Kanal in Ravensburg betreut, aber auch in enger Abstimmung mit der Chefredaktion, allen voran Steffi Dobmeier, die für das Digitale des gesamten Hauses verantwortlich zeichnet.

Am späten Abend wird der Knopf gedrückt

Im Wochenrhythmus gab es in der Entstehung Informationen an die Redaktion in Aalen und Ellwangen, was den Stand der Dinge anbelangte. Das Finale dieser Vorbereitungen war schließlich am 25. Oktober 2021. Aufgeregt drückten Häußler und Lämmerhirt am späten Abend des 25. Oktober den Knopf – und da war er nun, der Instagram-Channel der Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung mit seinem ersten Feed. „Damit erhofften wir uns natürlich, dass wir in Räume vordringen, die wir im Redaktionsalltag und über die herkömmlichen Maßnahmen und Arbeiten nicht unbedingt finden. Und die ersten rund zehn Monate geben uns durchaus Recht, weil es auch so einfach ist, über den Kanal mit anderen Ostälblern in Kontakt zu treten“, sagt Lämmerhirt und er fügt an: „Ich habe das Gefühl, dass die Hemmschwelle bei Insta nicht so groß ist, uns direkt zu kontaktieren, zu kritisieren, zu loben oder auch mal zu verbessern. Das wird alles recht schnell und vor allem fast ausschließlich sehr harmonisch geregelt, was mich sehr freut“.

Das Team steht, Instagram ist im Alltag integriert

Geregelt ist mittlerweile auch die Arbeit mit Instagram innerhalb der Redaktion. Neben Häußler und Lämmerhirt sind im Insta-Team noch Sebastian van Eeck, der sich eher auf die Sport-Feeds konzentriert, die Volontärin Katharina Carle und lange war auch Daria Meidert im Team, die im Rahmen ihres studentischen Praktikums fünf Monate die Redaktionen in Aalen und Ellwangen bereichert hat.

Weitere Verstärkung ist im Anmarsch

Dazustoßen werden nun noch ab September Tim Abramowski (Sport) und Larissa Hamann, die sich der Ellwanger Redaktion anschließen wird. Ebenfalls bei der „Ipf“ beheimatet ist Maike Zehl, die dem Insta-Team ebenfalls bald angehören wird. „Der Insta-Dienstplan ist seit Beginn des Jahres fester Bestandteil des redaktionellen Ablaufs – und meistens läuft das auch ganz gut“, sagt Lämmerhirt.

Netzwerk ist stets im Wandel, so wie die Redaktion auch

Es ist ein Soziales Netzwerk, was sich stets im Wandel befindet und so hat sich auch die Redaktion stets weiterentwickelt. Es gibt allerdings Hashtags, wie #aalenernachrichten oder #ipfundjagstzeitung, die zwingend zu verwenden sind. „Hier geht es tatsächlich auch um unser Naming im Ganzen, da die Bürgerinnen und Bürger häufig nicht realisieren, dass ´Schwäbische Ostalb´ nichts anderes ist als die Aalener Nachrichten und Ipf- und Jagst-Zeitung“, erklärt Lämmerhirt. Dass es sich bei Instagram um ein Netzwerk handelt, das sich hauptsächlich mit der Bildsprache auseinandersetzt, ist auch den beiden Redaktionen bekannt. So werden in den Storys häufig auch Bilder geteilt, die den Redaktionen zugesandt werden – ohne nachrichtlichen Hintergrund, „einfach nur, weil diese Bilder schön sind und unsere Heimat wunderbar abbilden“, so Lämmerhirt. Dazu freuen sich die vielen Hobbyfotografen rund um die Ostalb darüber, wenn ihr Bild von einem Medium entsprechend weiterverbreitet wird, ist Lämmerhirt überzeugt. Auch hier findet dann immer wieder ein Austausch statt mit den einzelnen Hobby-Fotografen. „Wobei das Wort Hobby schon fast degradierend ist – darunter sind manchmal unglaublich schöne Bilder, die in der Form auch jederzeit in der Zeitung auftauchen könnten“, so Lämmerhirt.

Gute Laune, ja, aber Informationen müssen es auch sein

Aber natürlich bleiben die Redaktionen sich treu und informieren natürlich über die Geschehnisse auf der Ostalb. „Natürlich müssen wir auch bei Instagram unserem Auftrag gerecht bleiben und Informationen verbreiten. Hier geht es häufig aber um die positiven Nachrichten, auch mal Kuriositäten. In den seltensten Fällen tauchen düstere Nachrichten auf. Es ist schon eher der Gute-Laune-Kanal der Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“, sagt Lämmerhirt, der auf weiteres Wachstum hofft: „Die 2000 Follower möchten wir in diesem Jahr schon noch knacken, das wäre wunderbar. Wenn wir das aber nicht erreichen sollten, machen wir dennoch weiter, es ist nämlich eine willkommene Abwechslung zum stressigen Redaktionsalltag.“