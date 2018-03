Durch den Galgenwald in den Frühling

Bereits zum siebten Mal veranstaltet die Leichtathletik-Abteilung der DJK-SG Ellwangen in Kooperation mit der Stadt und Sponsoren den Sparkassenlauf in den Frühling. Los geht’s am Samstag, 24. März. Start und Ziel für den Hauptlauf über zehn Kilometer und den Hobbylauf über fünf Kilometer ist wieder an der Rundsporthalle. Die Strecke führt auf asphaltierten Wegen einmal um den Allwetterplatz. Erwartet werden wieder rund 300 Teilnehmer. Als passionierter Läufer ist auch Schirmherr Oberbürgermeister Karl Hilsenbek beim Zehn-Kilometer-Lauf wieder dabei. Der Sparkassenlauf soll bleiben, was er bisher war: eine familiäre Breitensportveranstaltung.

„Wir wollen mit diesem Lauf alle ansprechen, junge und ältere Menschen, schnelle und langsamere Läufer, Jogger, Walker, Gelegenheitsläufer, ambitionierte Meisterschaftsläufer und natürlich Schulen, Vereine und Betriebe“, so Ferdinand Saupp, Mitglied des Organisationsteams. Beim Hobby- und Hauptlauf wird ein fünf Kilometer Rundkurs durch den Galgenwald zurückgelegt. Läufer über zehn Kilometer absolvieren die Runde zweimal. Auf den letzten Metern sind die Läufer im Blickfeld der Zuschauer. Spannung ist also garantiert.

Hobby- und Hauptlauf starten zum ersten Mal getrennt

Um 13 Uhr und 13.15 Uhr starten die Jahrgänge 2003 und jünger zu den EnBW ODR Schülerläufen über einen Kilometer.

Wegen der steigenden Teilnehmerzahlen, so Saupp, starten Hobby- und Hauptlauf erstmals getrennt. Um 13.30 Uhr geht der Stadtwerke Ellwangen Hobbylauf über fünf Kilometer mit Walking und Nordic Walking auf die Piste. Um 14.15 Uhr fällt der Startschuss für den Sparkassen-Hauptlauf über zehn Kilometer. Den Schnellsten winken Sachpreise, Urkunden gibt‘s für alle Teilnehmer. Das größte teilnehmende Team erhält einen Sonderpreis.

Siegerehrung und Bewirtung finden auch in diesem Jahr in der Rundsporthalle statt. Die Barmer Krankenkasse sorgt mit einer sogenannten „Twall“-Reaktions- und Aktivitätswand fürs Rahmenprogramm. Das interaktive Trainingsgerät nutzt per Zufallsgenerator gesteuerte Lichtimpulse, um gezielt Bewegungsabläufe zu generieren. Tempo und Koordination sind gefragt.

Schirmherr Karl Hilsenbek lobte die ausgezeichnete Regie durch das Organisationsteam: „Die Strecke wird vor den Läufen in Augenschein genommen. Größere Wurzeln und andere Hindernisse werden markiert. Wenn’s die DJK macht, ist alles perfekt. Und das Wetter wird sowieso gut sein.“ Hilsenbek dankte den bewährten Sponsoren Stadtwerke Ellwangen, EnBW ODR und dem Hauptsponsor, der Kreissparkasse Ostalb.

„Der Sparkassenlauf wirkt über Ellwangen hinaus“, so Xaver Franz Weber, Direktor der Ellwanger Filiale. Weber versprach, alles dafür zu tun, damit der Sparkassenlauf mit dem zuverlässigen Partner DJK auch künftig stattfinden könne.