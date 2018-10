Duomo spielen Morricones Filmmusik

Die Musikschule Aalen empfängt am kommenden Samstag, 20. Oktober, ab 19.30 Uhr das Ensemble Duomo zu einem Konzert im Herbert-Becker-Saal. Auf dem Programm steht Filmmusik des großen Meisters Ennio Morricone.

Gleich am nächsten Tag haben Interessierte die einmalige Gelegenheit, zusammen mit den Musikern zu musizieren. Ein Workshop für Flöte, Gitarre, Violine, Viola und Violoncello findet am Sonntag, 21. Oktober, von 10 bis 13 Uhr ebenfalls an der Musikschule statt.

Der Eintritt zum Konzert am Samstag beträgt 15 Euro, ermäßigt zehn Euro.