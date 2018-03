Duo mit großem Repertoire

Das zweite Konzert des Aalener Bach-Zykluses 2018 am Sonntag, 18. Februar, ab 18 Uhr in der Aalener Stadtkirche gestalten Johannes Fiedler (Cembalo) und Luisa Höfs (Violine).

Die beiden hochdekorierten Musiker spielen Bachs Violinsonaten in E-Dur und G-Dur. Johannes Fiedler lässt mit der Englischen Suite a-Moll und der Fantasie in c-Moll das neue Cembalo solistisch erklingen.

Johannes Fiedler stammt aus dem Ellwanger Teilort Röhlingen. Als Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes studierte er Kirchenmusik, Orgel und Cembalo in Stuttgart. Das Masterstudium für historische Tasteninstrumente schloss er vor wenigen Tagen mit der Bestnote ab.

Beruflich als Bezirkskantor in Bad Dürkheim angestellt, gastiert Johannes Fiedler regelmäßig als Organist und Cembalist in der Bach-Akademie Stuttgart. Deren neue Orgel durfte Fiedler in Funk und Fernsehen vorstellen. Seine große Liebe gilt der Improvisation und der Alten Musik.

Mit seiner Violin-Partnerin Luisa Höfs verbindet ihn eine lange Konzerttätigkeit. Das Duo erarbeitete sich ein großes Repertoire von Werken der Renaissance bis zur Frühklassik.

Die Geigerin Luisa Höfs wuchs in einer Musikerfamilie auf und absolvierte ihre Studien in Stuttgart und Hannover. Als Geigerin im Pierrot Quartett gewann sie mehrere internationale Preise.

Luisa Höfs spielte im Balthasar- Neumann-Ensemble unter Thomas Hengelbrock und ist gern gesehener Gast in der Bach-Akademie Stuttgart, der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und in der NDR Radiophilharmonie Hannover. Derzeit ist sie Geigerin bei den Duisburger Philharmonikern an der Deutschen Oper am Rhein.

Der Eintritt zum Konzert am kommenden Sonntag in der Aalener Stadtkirche ist frei, um Spenden wird gebeten.