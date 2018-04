Duell der Sieger am Aichelberg

Nach dem Start-Heimspielsieg gegen die Bundesligareserve der Heidenheimer Heideköpfe steht für Baseball-Landesligist MTV Aalen Strikers an diesem Sonntag das erste Auswärtsspiel in dieser Spielzeit auf dem Programm. Die Reise geht an den Aichelberg. Hier teffen die Strikers (15 Uhr) auf die gastgebenden Indians.

Das Aichelberger Team ist ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis in die noch junge Landesligasaison gestartet, am vergangenen Wochenende wurde mit den Stuttgart Reds ebenfalls ein Bundesligareserveteam klar mit 16:6 nach Hause geschickt. Einer der Erfolgsfaktoren war dabei ein neuer Pitcher auf Seiten der Indians, der die gegnerische Offensivreihe weitestgehend dominierte. Eine große Herausforderung also für die Ostälbler, die bislang gerade offensiv überzeugen konnten und sicherlich auch am Sonntag ihre Schlagstärke unter Beweis stellen möchten. Dies dürfte auch notwendig sein, sieht es doch defensiv auf der Pitcherposition momentan eher dünn aus. Der bisherige Hoffnungsträger Jonas Gräßer wird vermutlich nicht das komplette Spiel werfen können, insofern wäre es an der Zeit, dass die anderen Pitching-Alternativen um Christian Bertuch, Adis Heinzl und Mike Tauporn greifen.