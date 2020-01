Duell als Chance für beide Teams

Mit dem USC Konstanz II ist an diesem Samstag der Tabellenvorletzte der Regionalliga zu Gast in der Karl-Weiland Halle in Aalen (19.30 Uhr). Die Konstanzer liegen vier Punkte hinter Gastgeber SG MADS Ostalb und werden auf der Ostalb wohl um ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt kämpfen.

Mit einem Sieg könnten sie bis auf einen Punkt an die Truppe von der Ostalb heran rücken. Die Gastgeber werden mit Sicherheit auf einen Gegner treffen, der um jeden Ball kämpfen wird um seine letzte Möglichkeit zu nutzen, auch in der kommenden Saison in der Regionalliga zu spielen.

Abstand vergrößern

Umgekehrt stellt sich die Lage für die Volleyballer von der Ostalb dar. Mit einem Sieg würde der Abstand zu den zwei Schlusslichtern Konstanz und Fellbach sieben Punkte betragen. Nach zuletzt negativen Ergebnissen ist für die SG eine Steigerung erforderlich. Optimistisch stimmt die Tatsache, dass die Aalener gerade in Konstanz ihren ersten Saisonsieg erspielten und die Gäste damit in der Tabelle überholen konnten. Personell sieht es bei den Volleyballern von der Ostalb sehr eng aus. Mittelblocker Tim Salzmann ist weiterhin außer Gefecht, der reaktivierte Patrick Michel sowie Elias Mex fallen auch aus.